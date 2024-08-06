高雄調酒節8／10登場！40家酒吧愛河畔chill起來　DJ秀火舞嗨整夜

▲「高雄雄嗨調酒節」將在愛河畔舉辦，現場有40家以上酒吧、餐酒館及時25家美食餐車 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市觀光局舉辦「高雄雄嗨調酒節 Kaohsiung High Ball Day」，8月10、11日從下午3點到晚上8點30分，將於愛河熱鬧登場。活動邀集超過40家以上酒吧與餐酒館以及至少25輛美食餐車，現場還有精彩DJ秀、火舞表演，周末夜快揪朋友chill一下。

觀光局長高閔琳表示，高雄有許多知名酒吧與餐酒館，不論異國美食、私房精釀啤酒或精緻調酒，都是夜間放鬆聚餐的好去處。為了推廣高雄夜間觀光，觀光局特別辦理「高雄雄嗨調酒節」，邀集高雄超過30家以上知名酒吧、餐酒館及多家餐飲業者共同參與，讓民眾在愛河畔品嘗調酒，享受美食。

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▲活動現場品嚐調酒師精心特調，享受Chill氛圍。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局指出，「高雄雄嗨調酒節」採全區免費進場，若現場欲購買含酒精類飲品，須先填寫飲酒同意書，確認已達合法飲酒年齡並取得手環配戴後，才可購買調酒券。調酒券線上早鳥票即日起於全台7-11 ibon開賣，票券價錢含飲酒手環1只、調酒券5張及活動限定帆布袋1個。

▲憑當日活動手環再到出攤店家實體店面小酌，享有1杯shot招待。（圖／記者許宥孺翻攝）

值得一提的是，觀光局特別邀請Beefeater Gin Cocktail Competition冠軍的調酒師，同時也是高雄在地知名酒吧「無聲的所在」主理人小白、2022 Angostura RumTaiwan Challenge第2名的「Bar DIP」調酒師龍兒到場親自調酒。當天活動後，憑飲酒手環至37間參與出攤的酒吧實體店面，消費達低消享有1杯shot招待。

▲憑活動手環可享住宿優惠，圖為高雄英迪格酒店。（圖／記者許宥孺翻攝）

「理性飲酒」、「開車不喝酒」。觀光局提醒，河西路與中正四路口設置計程車停等區並提供代駕服務，同時歡迎來參加活動的遊客「來高雄住一晚」，8月10日至11日憑活動手環或票券，至高雄「福容大飯店」、「城市商旅」「德立莊酒店」及「高雄中央公園英迪格酒店」享有優惠住房折扣。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。