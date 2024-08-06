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七夕感情增溫推薦！高雄飯店推浪漫套餐　情侶義大吻10秒入園777

▲「壽山情人台」無敵港灣夜景是最夯的約會打卡景點。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「壽山情人台」無敵港灣夜景是最夯的約會打卡景點。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

七夕情人節將至，許多情侶都會相約度過特別的一天。高雄市觀光局推薦情侶到高雄必去愛河灣、旗津彩虹教堂、壽山觀景台的LOVE地標等放閃聖地，讓高雄的山海河港見證情人的山盟海誓。此外，高雄飯店、餐飲品牌也推出情人節套餐優惠；義大遊樂世界則推出情侶熱吻10秒，兩人入園777元。

▲「白色戀人貨櫃屋」浪漫情懷吸引許多情侶打卡。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲「白色戀人貨櫃屋」浪漫情懷吸引許多情侶打卡。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局長高閔琳表示，高雄是熱情浪漫的城市，有以愛為名的愛河，推薦情侶們在傍晚時刻沿著愛河漫步，也可搭乘輕軌至愛河灣與碼頭聽海看海。在愛河河畔的「白色戀人貨櫃屋」河景咖啡廳，擁有絕美的戶外座位區，氛圍感滿滿的玻璃球屋、河畔鞦韆、透明吊椅等，是約會和拍照打卡的絕佳地點。

▲「旗津藍眼淚」在高雄旗津也能感受沙灘藍眼淚的浪漫。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「旗津藍眼淚」在高雄旗津也能感受沙灘藍眼淚的浪漫。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「旗津星空隧道」星空閃爍光影變幻，既美麗又浪漫。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「旗津星空隧道」星空閃爍光影變幻，既美麗又浪漫。（圖／記者許宥孺翻攝）

高閔琳說，愛河中上游結合自然生態與水陸觀光，由橋樑串接東湖、西湖、外觀好似心型的「愛河之心」，在美麗的夜色湖景當中熠熠發光，也推薦情侶們在浪漫的夜色散步或騎乘腳踏車。而旗津的星空隧道、彩虹教堂，旗津夜濱步道的藍眼淚，以及壽山情人LOVE觀景台的無敵港灣夜景，都推薦情侶們前往共度浪漫的情人節。

▲「高雄萬豪酒店」情人節用餐贈送白葡萄酒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「高雄萬豪酒店」情人節用餐贈送白葡萄酒。（圖／記者許宥孺翻攝）

迎接七夕情人節，高雄飯店旅宿業也推出情人節餐飲及住宿優惠活動。「高雄福容大飯店」推出浪漫晚宴並加贈雞尾酒2杯；「高雄萬豪酒店」美享地餐廳提供七夕情人法式料理午間套餐，贈送白葡萄酒；「晶英國際行館」Grill Ukai推出的七夕情人節特別套餐，加贈28樓雲垂樓免費甜點派對。

▲「水京棧國際酒店」七夕限定餐點，點雙人套餐贈旅行組與每桌玫瑰花乙朵。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「水京棧國際酒店」七夕限定餐點，點雙人套餐贈旅行組與每桌玫瑰花乙朵。（圖／記者許宥孺翻攝）

「高雄福華大飯店」訂位指定七夕情人節套餐，贈送獨家浪漫櫻花冷水瓶 ；「水京棧國際酒店」的七夕限定雙人套餐，特別贈送寶格麗旅行組與每桌玫瑰花乙朵；「承億酒店」入住行政雙人房加贈行政酒廊及早餐，無邊際泳池畔的Rar Bar酒吧則推出全新「二人海邊吹吹風」雙人套餐。

▲▼高雄教父牛排Capstone Steakhouse。（圖／教父牛排提供）

▲高雄教父牛排Capstone Steakhouse。（圖／教父牛排提供）

▲白橡木烤緬因州龍蝦。（圖／教父牛排提供）

▲白橡木烤緬因州龍蝦。（圖／教父牛排提供）

二度蟬聯米其林入選餐廳的教父牛排高雄分店「Capstone Steakhouse」在七夕當日推出港都戀人套餐，經典復刻開胃菜「青森鰤魚炙燒」獨家回歸，主餐可選頂級日本A5和牛、澳洲澳洲M9和牛或澳洲冷藏羊排其中一項，搭配情人節限定的白橡木烤緬因州龍蝦，每份套餐均搭配澳洲粉紅氣泡酒一杯。

義大遊樂世界則推出「七夕一吻定情」，只要情侶於票口熱吻10秒，雙人入園只要777元。

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