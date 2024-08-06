冰友開吃！高雄「大港閱冰」8／17、18開跑　45家名店冰一次吃到

▲2024大港閱冰有日式刨冰等冰品。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市觀光局將在8月17、18日於哈瑪星捷運站前「新濱·駅前」廣場舉辦「大港閱冰」冰品市集嘉年華，現場有特色冰店、美食餐車共45家，此次結合一卡通公司數位支付服務，免現金就能輕鬆付款，快號召好「冰」友來消暑一下。

觀光局長高閔琳表示，今年大港閱兵有許多好吃又好拍的知名特色冰店，如「迷路 麋鹿糖藝鋪」販售的傳統春捲冰淇淋，冰淇淋加上滿滿的花生跟香菜，傳統口味是香菜派的最愛；「禾苑蔗片冰」堅持採用碳燒甘蔗製成冰，有獨特炭香與甘蔗自然甜度，甜不膩口，順暢口感讓人忍不住完食；「那個年代杏仁豆腐冰」，每一口都是甜蜜古早味。

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▲▼2024大港閱冰吃的到各式冰品，親子都很適合。（圖／記者許宥孺翻攝）

高閔琳也推薦，大港閱兵也能嘗到各式異國冰品，如日式刨冰「小島製冰」，源自新加坡的「川田手切冰」，「貝力岡」法式冰淇淋以及「GA」義式手作冰淇淋等；冰與火的結合，有「炎冰」的烤棉花糖冰淇淋及「凍心」的炸冰淇淋；另外還有可愛度爆表「空氣分子霜淇淋」，「皇冠冰城」無敵夢幻狗狗冰等高人氣網美打卡名店。

觀光局強調，大港閱冰注重食品安全衛生，活動持續與衛生局攜手合作，共同為冰品市集食品安全嚴格把關，包含店家登錄食品業者資料、食品衛生檢驗，輔導並鼓勵店家投保產品責任險，督促參與活動店家，留意整體衛生安全環境與條件，確保食安標準。

▲2024大港閱冰有45家冰品。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局表示，大港閱冰嘉年華市集活動場地停車空間有限，建議民眾多利用大眾運輸前往，不過搭乘捷運或輕軌至哈瑪星站，出站即可抵達，相當輕鬆又便利，且節能又省碳。