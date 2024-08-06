殯儀館偷賣遺體器官！寄假骨灰後隨意拋屍　警找到190腐屍重罰310億

▲美國哈爾福德夫婦經營的殯儀館被發現非法存放了190具腐屍，而被判刑，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國一對夫婦所經營的殯儀館被發現非法存放190具遺體、出售屍體器官，導致遺體腐爛，而被法庭裁定需向受害者家屬支付9.5億美元（約新台幣310億元）的賠償。然而，由於這對夫婦面臨嚴重財務困難，家屬幾乎不可能從他們這裡取得任何賠償，因此這起案件對於家屬只是象徵性勝利。

據《衛報》報導，去年10月，調查人員在科羅拉多州一家名為「回歸自然」（Return to Nature）的殯儀館內發現190具腐屍。當局展開調查後，證實這家殯儀館的業主喬恩和凱莉·哈爾福德（Joe and Carie Hallford）其實是一對騙子夫婦。

原來，這對黑心夫婦在接到喪家生意後，就會向死者家屬收取13萬美元（約新台幣425萬元）的喪葬費，聲稱將為他們提供火葬和埋葬服務，但2人卻未妥善安排好遺體與死者後事，不僅將假骨灰寄給死者家屬，還在非法出售遺體器官後，將屍體隨意棄置館內，導致屍體高度腐爛。

根據調查，哈爾福德夫婦還在疫情間，詐取了近90萬美元（約新台幣2944萬元）的疫情救濟金，用於度假、整容、購買珠寶和其他個人開支，惡劣的行為令人髮指。

一名死者家屬表示，她2019年將兒子的遺體送到相關殯儀館火化，隨後便帶着兒子的「骨灰」環遊世界，希望能完成兒子的遺願，不料卻在旅途中接獲消息，被告知自己受騙了。不少死者家屬也指出，他們在獲知消息後徹夜難眠，還有人夜夜夢見自己家人腐爛的樣子，讓他們內疚不已。

據悉，這對夫婦去年11月曾嘗試潛逃到俄克拉荷馬州，不過卻還是在當地被捕。今年8月，科羅拉多州對2人提出了約190項虐待屍體罪、5項盜竊罪、4項洗錢罪、非法出售屍體器官罪，以及50多項偽造罪，同時判定夫婦2人需向受害者家屬支付9.5億美元的賠償。

截至目前為止，喬恩已被當局羈押，而凱莉則正在保釋侯審。報導稱，這項判決被認為是科羅拉多州史上最大的判決，但由於夫婦2人的殯儀館長期出現財務危機，因此報導認為，受害家屬幾乎不可能獲得任何賠償，讓這起案件只能淪為象徵性勝利。