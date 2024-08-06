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Neuralink完成第2例「大腦晶片植入」　馬斯克：手術很成功

▲▼ 美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下大腦晶片新創公司Neuralink。（圖／CFP）

▲馬斯克旗下大腦晶片新創公司Neuralink已為第2位患者完成BCI晶片設備植入手術。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國科技巨頭馬斯克（Elon Musk）宣布，他旗下的大腦晶片新創公司Neuralink已成功將腦機接口（BCI）晶片設備植入第2位患者體內，讓癱瘓患者能夠透過思考來使用數位設備。

據路透社報導，此前，Neuralink已完成了首位人體患者的BCI晶片設備植入手術，協助2016年因脊椎嚴重受傷肩部以下癱瘓的30歲青年阿博（Noland Arbaugh），用意念控制電腦游標，並在筆電下西洋棋。目前，Neuralink正持續測試這項技術，以幫助脊髓損傷患者恢復部分功能。

當地8月2日，馬斯克在一段長達8小時的Podcast節目中，透露Neuralink已為第2位人類患者完成BCI晶片設備植入手術。馬斯克並未透露第2位試驗者的具體身份以及手術細節，但他表示，這名患者的脊髓損傷狀況與之前一位患者類似，「第2次的植入手術似乎進展得非常順利」。

馬斯克在節目中提到，植入第2名患者大腦的400個電極運轉順利；然而Neuralink的官網資料顯示，其植入物共使用了1024個電極。

▲▼阿博（Noland Arbaugh）是唯一接受了Neuralink晶片植入手術的患者。（圖／翻攝自X）

▲阿博是第一位接受了Neuralink晶片植入手術的患者。（圖／翻攝自X）

第一位接受植入手術的患者阿博也參與了Podcast的錄製，表示自己在今年1月的手術前，還需要用嘴叼著一根棍子來操作平板電腦，但他在接受手術後，只需要動動腦就可以使用電腦，大大提高了他的獨立性，也減少了對護理人員的依賴。

阿博提到，手術後他面臨了一些挑戰，例如植入物的導線不穩定，導致測量大腦訊號的電極數量急劇減少，但Neuralink隨後修改了演算法，使其更加敏感，從而恢復了植入物的功能。馬斯克表示，儘管阿博的體內只剩約10.15%的電極在運作，但他仍能用意念操控電腦。

此外，馬斯克還透露，他已和美國總統候選人川普討論組建一個旨在提高「政府效率」的委員會，目的是透過減少商業監管來促進創新。馬斯克認為，美國的監管制度阻礙了創新發展，他願意參與這一委員會的工作。

四肢癱瘓病患植入大腦晶片！馬斯克旗下Neuralink：體內線路已穩定

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