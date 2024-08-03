假冒警察「黑吃黑」搶走100萬贓款　3詐團車手被捕遭起訴

▲某詐團呂姓車手今年5月間得知邱姓車手準備向遭詐騙婦人取款100萬，夥同王姓與龍姓男子假冒警察「黑吃黑」搶走贓款後逃逸。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

詐團呂姓車手得知另一詐團邱姓車手，將於今年5月間向遭詐騙婦人取款100萬元，趁邱姓車手得手贓款後，夥同王姓與龍姓男子假冒警察「黑吃黑」，持空氣槍搶走100萬贓款後逃逸，警方據報後循線查獲呂等3人到案。桃檢調查時，呂男等3人坦承犯行，檢方偵結依強盜罪嫌起訴，並追查在逃同案藍姓與林姓男子到案。

檢警調查，22歲的呂姓男子曾於去年透過通訊軟體加入某詐騙集團，鎖定石姓被害人以投資股票先後詐騙逾50萬元，石姓被害人趁詐團要其交付250萬元，趁機報警查獲呂男到案，檢方複訊後向桃院聲押呂男，但法官開庭後裁定8萬元交保，檢方提抗告，台灣高院雖發回更裁，但呂男卻未回桃院重開羈押庭。

檢方查出，呂男獲得交保後重回詐團當車手，還接受詐團上游成員指示，執行「黑吃黑」任務。檢警查出，呂男今年5月間得知另一詐團的邱姓車手於今年5月27日下午，要向被害人收取100萬元贓款，邀集26歲王姓男子、22歲龍姓男子等人，當天穿上防彈背心假冒員警，共車在中壢區中山東路某醫院提車場埋伏，待邱男向被害人收取100萬元贓款後，趁機攔下邱男駕駛汽車，持空氣槍喝令「警察，不要動」，搶走裝有100萬現金紙袋後逃離現場。

案經邱男報案後，中壢警方循線查獲呂男等3人到案，但100萬元現金已被呂男交由詐團上游成員，警方依強盜現行犯移送桃檢偵辦；桃檢複訊時，呂男等3人坦承犯行不諱，檢方偵結依詐欺、強盜等罪嫌提起公訴，目前呂、王與龍姓3人都在桃園看守所羈押中。