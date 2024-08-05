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農曆七月補運到！命理系網紅簡少年教你澎湃拜中元


▲▼拜拜,中元節,普渡,補運,簡少年,樂天小熊。（圖／業者提供）

▲新創科技國師「簡少年」教大家中元該怎麼做才能補運。

圖、文／樂天小熊提供

2024年甲年太陽化忌，不少人都感覺到自己運勢不佳，農曆七月來臨，這時卻是年中最佳的補運補財時機。新創科技國師「簡少年」特別提醒屬虎的朋友，脾氣要收斂避免招惹小人；屬猴的朋友身體幾乎容易受傷；屬鼠的朋友皮包要看緊。

中元普渡補運事與財庫，最重要的是拜拜供品要準備的澎湃，除了常見的水果、飲料、泡麵，加上「樂天小熊澎湃箱」，心意最澎湃，和祖先搏感情、祈求平安好運。

▲▼拜拜,中元節,普渡,補運,簡少年,樂天小熊。（圖／業者提供）

樂天小熊澎湃箱不只好吃，還讓你熊平安求好運！

「樂天小熊澎湃箱」共有兩種組合，包含30入經典的「巧克力風味」，另外還有綜合30入，內包含了「草莓風味」、以及大人系口味的「濃黑巧克力風味」、「香濃煉乳風味」，用最澎湃的樂天小熊餅乾拜中元，讓祖先以及神明保佑你整年平安，好運旺旺來。

▲▼拜拜,中元節,普渡,補運,簡少年,樂天小熊。（圖／業者提供）

今年「澎湃箱」除了外型包裝更加可愛之外，每箱底襯都附有讓人驚喜的「好運祈福桌」，經典造型的樂天小熊，搭配各式供品圖卡，創造每個人專屬的好運祈福桌，成為書桌或辦公桌上最萌的療癒小物，讓每一天都熊吉利。

全台家樂福獨家販售

「樂天小熊澎湃箱」7/17(三)起全台家樂福獨家販售（原價239元，期間促銷價199元）。
中元普渡就把最療癒最澎湃的樂天小熊帶回家吧！（限量商品，售完為止）
提醒您！實際貨量以及販售價格依通路為主，建議購買前可先致電家樂福門市詢問。

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