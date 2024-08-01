　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

賣場「10大零食熱銷榜」出爐！防壞鎮寶「綠乖乖」年銷88萬包奪冠

▲▼450倍巨大「綠乖乖扭蛋機」全台巡迴。（圖／共好創意提供）

▲賣場統計年度零食熱銷榜，其中有守護電器的都市傳說「綠乖乖」奪冠。（圖／共好創意提供）

記者林育綾／綜合報導

迎戰中元節，各大超市量販賣場紛紛推出優惠，家樂福也因此整理出2023年度「10大零食餅乾熱銷榜」，其中第1名由「台灣都市傳說」可讓電器、儀器設備變乖的防壞鎮寶「綠乖乖」奪得，年度銷量多達88萬包！中元檔期間，還加碼30大零食餅乾優惠。

▲▼家樂福統計2023年「10大零食熱銷榜」。（圖／家樂福提供）

▲家樂福統計2023年「10大零食熱銷榜」。（圖／家樂福提供）

家樂福表示，每到中元節，各大品牌紛紛推出特規澎湃包、多種口味合集禮盒等，而民眾採買不一定是為了普渡，許多更是趁超殺優惠，為自己喜愛的零食囤貨。

業者統計2023年熱銷榜，第1名由「綠乖乖」（椰子口味）奪得，由於台灣「都市傳說」認為在辦公室的電子設備、儀器，或家中電腦桌上放置綠乖乖，能保佑機器運作乖乖，成為民間「防壞鎮寶」，年度銷量達到88萬包！

第2名則是越吃越刷嘴的微海鮮零食「北海鱈魚香絲」，近期網路也掀起氣炸鍋或者加入料理作法，讓話題再掀一波關注。第3名由辨識度極高的厚紙罐裝「品客原味洋芋片」年銷量達61萬多罐！

而從泡麵跨界到零食的科學麵，小包裝版的「科學麵20合1 Min家庭號」也拿下年度熱銷第4名。還有兒時常看長輩吃的「中祥餅乾」隨著包裝口味進化，熟悉的紫菜口感依舊，「中祥自然之顏紫菜蘇打餅乾量販包」也是許多上班族的下午茶最愛。

家樂福統計 2023年「10大零食熱銷榜」：

1. 乖乖（椰子口味）88萬包
2. 北海鱈魚香絲 81萬包
3. 品客原味洋芋片 62萬包
4. 科學麵20合1Mini 家庭號
5. 品客洋蔥口味洋芋片
6. 義美牛奶小泡芙(三入裝)
7. 義美巧克力小泡芙(三入裝)
8. 中祥自然之顏紫菜蘇打餅乾量販包
9. 樂事組合包
10. 旺旺仙貝經濟包

此外家樂福也加碼公布「10大進口零食熱銷榜」，第1名是到泰國搭機旅遊不陌生的「泰國頭等艙梅子」，業者表示，雖然是在賣場特定泰國周檔期，才會多量進貨上架，但短時間就創下9萬多包的銷量。

第2名由上班族學生都愛的「Kid-O日清三明治奶油口味」拿下，多年來維持一定水準的品質口感，夾心餅乾的設計，一片可折三片慢慢品嚐。

第3名是不論日本當地觀光，邊走邊吃、當回國伴手禮都適合的「格力高Pocky百奇系列」，層出不窮的口味，還有依據日本當地特產水果成為口味，幾乎佔據2023年前10大排行，在眾多口味中，由百奇草莓棒獲得超過6萬盒的銷量。

▲▼家樂福統計2023年「10大零食熱銷榜」。（圖／家樂福提供）

▲家樂福也加碼統計「10大進口零食熱銷榜」。（圖／家樂福提供）

2023年10大「進口零食熱銷榜」：

1. 泰國頭等艙梅子(9萬包)
2. Kid-O日清三明治奶油口味(8萬包)
3. 格力高Pocky百奇草莓棒口味-8袋入(6萬包)
4. 優雅食星太郎點心麵小雞汁
5. 格力高9袋入番茄百利滋棒
6. 地球牌蛋黃派
7. 格力高PRETZ百力滋野菜沙拉棒
8. RSN鱈魚起士條(乾杯)
9. 優雅食星太郎超寬條餅-雞汁口味
10. 格力高Pocky百奇巧克力棒

中元檔期間，家樂福加碼30大零食餅乾優惠，單筆消費滿499元，就贈1.8萬點紅利點數。8月2日至8月8日「世界啤酒日」推出「沖繩Orion初浪特調風味雞尾酒－青檸海鹽口味」優惠，在FB臉書打卡或Google評論結帳時出示手機畫面，立即享折10元。

同時在8月3日至4日、8月10日至11日、8月15日至17日，在家樂福量販、線上購物單筆消費滿2000元，超市、家速配單筆消費滿888元，就享9折回饋。實體店面以現金折價券回饋，線上購物直接該筆消費折抵。

▲▼家樂福統計2023年「10大零食熱銷榜」。（圖／家樂福提供）

▲家樂福中元檔期也加碼優惠。（圖／家樂福提供）

★全聯中元節優惠

▲▼全聯「中元感恩月」3000款商品挑戰全年最低價。（圖／業者提供）

▲全聯「中元感恩月」3000款商品挑戰全年最低價，會員百項商品「買1送1」。（圖／業者提供）

另外，全聯福利中心近來推出「中元感恩月」，超過3000項商品全年最低價，並祭出最高16.6%回饋，除了普度必買的飲料、零食、泡麵、罐頭祭出爆殺價，也特別針對日用品加碼「滿499元，現折50元」，會員百項商品「買1送1」。

全聯實體門市於指定日期（8月3日、4日、10日、11日、15日、18日）共8天，使用全支付或PX Pay，單筆消費每滿1000元，贈800限時福利點。日用品、保健食品、沖泡飲品於指定日期（8月3日、4日、10日、11日）共4天，單筆滿499元，現折50元。

許多品牌也祭出超殺回饋，會員買「聯華食品、泰山、味丹、Lay’s樂事、OREO」等同品牌商品，單筆每滿500元，福利點5倍送。

★大潤發中元節優惠

大潤發即日起至8月8日，推出「慶讚中元 普渡超激省」優惠活動，拜拜箱、拜拜用品、零食、飲品、生鮮等，破萬種商品祭出優惠外，於指定日期單筆消費滿2000元，即送9折現金抵用券優惠。消費299元，加價購時尚摺疊購物車1台（原價799元）。周周推出低價必買品，下殺7折，不論是吃的、用的、拜的都有。

大潤發今年特別針對中元推出休閒食品特別包裝，如拜拜箱、袋裝組合、大包裝品項，成為中元銷售主力，首推「樂事 洋芋片限量熱銷組」，集結熱銷商品及限量口味推出超值組，特價139元。「一定要拜組合箱」多款超人氣零食餅乾，特價189元。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
踩斷「中國球王」球拍將面臨什麼？　北京律師：恐被奧委會處罰
獨／台中遊艇拉到百貨門口　存款5000萬才能試乘...已5人
中國「最美競走女選手」楊家玉奪金！
快訊／陳修將已落跑63天！　檢發通緝令
女高中生夏令營溺斃　父怒控沒人做CPR
大貨車勾電線扯斷電桿　嘉義36歲師騎車慘遭砸死
快訊／19歲李彩綺連發4支10分箭　個人射箭賽止步64強
年齡不是問題！周天成笑：隔壁棚還有60幾歲的

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

獨／台中遊艇拉到百貨門口　存款5000萬才能試乘...已5人預約

陳美鳳代言海芙音波媚必提　雙波坐鎮君綺醫美

賣場「10大零食熱銷榜」出爐！防壞鎮寶「綠乖乖」年銷88萬包奪冠

網購多1步驟現賺！7-11限時7天「取貨送7元」　即起擴大點數折抵

肯德基「2大夯品買1送1」限時3天搶！加碼吃超值桶餐下殺59折

【廣編】李千娜推妙而舒極透舒膚！50億個透氣孔「超大吸收力」寶寶天天透氣乾爽

只有今天！超商寄杯咖啡買7送7　全家特濃美式拿鐵「買3送3」　

達美樂、漢堡王買1送1！foodpanda「8月激省優惠碼」一次看

你是火山還是冰山？　快來測你的工作怒怒成份有多少！

外面買不到！主播開箱「法朋香檸鳳梨酥」　滿嘴清香咬得到水果粒

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

買太多食物無法出境　2人狂灌整瓶水肚超撐

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

姚元浩看鬼鬼包便當：很像廚餘　郭泓志被爆「鮑魚洗到哭」

李珠珢太可愛！動力火車都融化　尤秋興大跳「三振舞」..補妝也重現XD

全紅嬋今首秀 遇到發育期難關｜20240731 ET午間新聞

粗心媽上車直接發動開走　留女兒後方追喊：媽媽...

獨／台中遊艇拉到百貨門口　存款5000萬才能試乘...已5人預約

陳美鳳代言海芙音波媚必提　雙波坐鎮君綺醫美

賣場「10大零食熱銷榜」出爐！防壞鎮寶「綠乖乖」年銷88萬包奪冠

網購多1步驟現賺！7-11限時7天「取貨送7元」　即起擴大點數折抵

肯德基「2大夯品買1送1」限時3天搶！加碼吃超值桶餐下殺59折

【廣編】李千娜推妙而舒極透舒膚！50億個透氣孔「超大吸收力」寶寶天天透氣乾爽

只有今天！超商寄杯咖啡買7送7　全家特濃美式拿鐵「買3送3」　

達美樂、漢堡王買1送1！foodpanda「8月激省優惠碼」一次看

你是火山還是冰山？　快來測你的工作怒怒成份有多少！

外面買不到！主播開箱「法朋香檸鳳梨酥」　滿嘴清香咬得到水果粒

勝騎士連莊投手單月MVP　陳傑憲本季首度獲選

地上拼出「豆」大字！柴柴一旁燦爛微笑　飼主驚：梳個毛就出現

行政院：非核家園政策沒有改變　對新能源科技持開放態度

土耳其射擊大叔起底是貓奴　「眼神充滿愛看貓」反差畫面曝光

帶娃也能爽玩！潔哥桃園機場探險　發現電競區和按摩椅

第36屆奇美藝術獎頒獎　扶植青年學子勇敢逐夢

靈鷲山水陸空大法會8／7桃園巨蛋登場　張善政：沉澱洗滌心靈

蔡凡熙直球告白被打槍！　跟陳庭妮闖「嬰靈鬼醫院」出意外了

明15縣市進烤箱「高溫警示」！午後雷雨炸台北　下周雨區擴大

外送員送餐竟被保全「鎖腳」！目擊者怒轟：把人當狗拴

鸚鵡發音標準喊「救命啊～」　下一秒求救訊號網友全笑噴

消費熱門新聞

囤貨了！超商咖啡買7送7、買3送3

瘋搶峮峮同款絢色內著！瑪登瑪朵「QQ雲內衣」輕盈透氣零壓力

全家開出千萬發票！8間幸運門市一次看

全聯3千款商品全年最低價、百件買1送1

foodpanda「8月激省優惠碼」懶人包

7-11開出千萬發票、14位百萬富翁

余祥銓「狠摔柔柔」糗坦言：真的扛不動

必勝客聯名「1公尺狩獵派對盒」開賣

跟著蔬菜專家飲食「+1好習罐」

麥當勞「6大優惠券」本周開吃！

酷洛米粉絲必收！40款周邊集點換

主播開箱「外面買不到的法朋鳳梨酥」！

你是火山還是冰山？測你的工作怒怒成份有多少

肯德基「2大夯品買1送1」限時3天搶

更多熱門

相關新聞

大韓航空宣布　長途航班經濟艙不再提供泡麵

大韓航空宣布　長途航班經濟艙不再提供泡麵

南韓大韓航空（Korean Air）1日宣布調整客艙服務方式，15日起經濟艙（一般席）不再提供泡麵，而是改以三明治等零食代替，以避免因亂流造成燙傷等意外。

全聯3千款商品全年最低價、百件買1送1

全聯3千款商品全年最低價、百件買1送1

抽夢幻日本環球影城VIP私人行程

抽夢幻日本環球影城VIP私人行程

養豬場數、飼養量雙創新低　中元節豬價每公斤恐飆破百元

養豬場數、飼養量雙創新低　中元節豬價每公斤恐飆破百元

中元節前「豬價逼近百元」　農業部：增量穩定價格

中元節前「豬價逼近百元」　農業部：增量穩定價格

關鍵字：

零食乖乖中元節

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨「毆打罔腰」影片曝光！　揮拳出腳踢1分鐘

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

「這種水準也敢去奧運」　他4字嗆酸民

依瑟儂親曝擁抱戴資穎時說了什麼

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

罔腰公開遭鳳梨「67秒毆打影片」

戴資穎爆哭！　感嘆做不到大家的期待

戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

戴資穎瀟灑道別退休願望曝

戴資穎「以後大家就會忘記我了」吐心聲

快訊／5-6月發票誕生15名千萬幸運兒　19人中200萬大獎

快訊／災後現場曝！「泡麵土地公」歷火劫完全無損

高雄26歲女乩童「關公上身」　身分曝光：超正4寶媽

新竹夏令營15歲女學生玩漂漂河　卡石縫溺水亡

快訊／南投「泡麵土地公」火警！香客逃竄

更多

最夯影音

更多

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

買太多食物無法出境　2人狂灌整瓶水肚超撐

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面