賣場「10大零食熱銷榜」出爐！防壞鎮寶「綠乖乖」年銷88萬包奪冠

▲賣場統計年度零食熱銷榜，其中有守護電器的都市傳說「綠乖乖」奪冠。（圖／共好創意提供）

記者林育綾／綜合報導

迎戰中元節，各大超市量販賣場紛紛推出優惠，家樂福也因此整理出2023年度「10大零食餅乾熱銷榜」，其中第1名由「台灣都市傳說」可讓電器、儀器設備變乖的防壞鎮寶「綠乖乖」奪得，年度銷量多達88萬包！中元檔期間，還加碼30大零食餅乾優惠。

▲家樂福統計2023年「10大零食熱銷榜」。（圖／家樂福提供）

家樂福表示，每到中元節，各大品牌紛紛推出特規澎湃包、多種口味合集禮盒等，而民眾採買不一定是為了普渡，許多更是趁超殺優惠，為自己喜愛的零食囤貨。

業者統計2023年熱銷榜，第1名由「綠乖乖」（椰子口味）奪得，由於台灣「都市傳說」認為在辦公室的電子設備、儀器，或家中電腦桌上放置綠乖乖，能保佑機器運作乖乖，成為民間「防壞鎮寶」，年度銷量達到88萬包！

第2名則是越吃越刷嘴的微海鮮零食「北海鱈魚香絲」，近期網路也掀起氣炸鍋或者加入料理作法，讓話題再掀一波關注。第3名由辨識度極高的厚紙罐裝「品客原味洋芋片」年銷量達61萬多罐！

而從泡麵跨界到零食的科學麵，小包裝版的「科學麵20合1 Min家庭號」也拿下年度熱銷第4名。還有兒時常看長輩吃的「中祥餅乾」隨著包裝口味進化，熟悉的紫菜口感依舊，「中祥自然之顏紫菜蘇打餅乾量販包」也是許多上班族的下午茶最愛。

家樂福統計 2023年「10大零食熱銷榜」：

1. 乖乖（椰子口味）88萬包

2. 北海鱈魚香絲 81萬包

3. 品客原味洋芋片 62萬包

4. 科學麵20合1Mini 家庭號

5. 品客洋蔥口味洋芋片

6. 義美牛奶小泡芙(三入裝)

7. 義美巧克力小泡芙(三入裝)

8. 中祥自然之顏紫菜蘇打餅乾量販包

9. 樂事組合包

10. 旺旺仙貝經濟包

此外家樂福也加碼公布「10大進口零食熱銷榜」，第1名是到泰國搭機旅遊不陌生的「泰國頭等艙梅子」，業者表示，雖然是在賣場特定泰國周檔期，才會多量進貨上架，但短時間就創下9萬多包的銷量。

第2名由上班族學生都愛的「Kid-O日清三明治奶油口味」拿下，多年來維持一定水準的品質口感，夾心餅乾的設計，一片可折三片慢慢品嚐。

第3名是不論日本當地觀光，邊走邊吃、當回國伴手禮都適合的「格力高Pocky百奇系列」，層出不窮的口味，還有依據日本當地特產水果成為口味，幾乎佔據2023年前10大排行，在眾多口味中，由百奇草莓棒獲得超過6萬盒的銷量。

▲家樂福也加碼統計「10大進口零食熱銷榜」。（圖／家樂福提供）

2023年10大「進口零食熱銷榜」：

1. 泰國頭等艙梅子(9萬包)

2. Kid-O日清三明治奶油口味(8萬包)

3. 格力高Pocky百奇草莓棒口味-8袋入(6萬包)

4. 優雅食星太郎點心麵小雞汁

5. 格力高9袋入番茄百利滋棒

6. 地球牌蛋黃派

7. 格力高PRETZ百力滋野菜沙拉棒

8. RSN鱈魚起士條(乾杯)

9. 優雅食星太郎超寬條餅-雞汁口味

10. 格力高Pocky百奇巧克力棒

中元檔期間，家樂福加碼30大零食餅乾優惠，單筆消費滿499元，就贈1.8萬點紅利點數。8月2日至8月8日「世界啤酒日」推出「沖繩Orion初浪特調風味雞尾酒－青檸海鹽口味」優惠，在FB臉書打卡或Google評論結帳時出示手機畫面，立即享折10元。

同時在8月3日至4日、8月10日至11日、8月15日至17日，在家樂福量販、線上購物單筆消費滿2000元，超市、家速配單筆消費滿888元，就享9折回饋。實體店面以現金折價券回饋，線上購物直接該筆消費折抵。

▲家樂福中元檔期也加碼優惠。（圖／家樂福提供）

★全聯中元節優惠

▲全聯「中元感恩月」3000款商品挑戰全年最低價，會員百項商品「買1送1」。（圖／業者提供）

另外，全聯福利中心近來推出「中元感恩月」，超過3000項商品全年最低價，並祭出最高16.6%回饋，除了普度必買的飲料、零食、泡麵、罐頭祭出爆殺價，也特別針對日用品加碼「滿499元，現折50元」，會員百項商品「買1送1」。

全聯實體門市於指定日期（8月3日、4日、10日、11日、15日、18日）共8天，使用全支付或PX Pay，單筆消費每滿1000元，贈800限時福利點。日用品、保健食品、沖泡飲品於指定日期（8月3日、4日、10日、11日）共4天，單筆滿499元，現折50元。

許多品牌也祭出超殺回饋，會員買「聯華食品、泰山、味丹、Lay’s樂事、OREO」等同品牌商品，單筆每滿500元，福利點5倍送。

★大潤發中元節優惠

大潤發即日起至8月8日，推出「慶讚中元 普渡超激省」優惠活動，拜拜箱、拜拜用品、零食、飲品、生鮮等，破萬種商品祭出優惠外，於指定日期單筆消費滿2000元，即送9折現金抵用券優惠。消費299元，加價購時尚摺疊購物車1台（原價799元）。周周推出低價必買品，下殺7折，不論是吃的、用的、拜的都有。

大潤發今年特別針對中元推出休閒食品特別包裝，如拜拜箱、袋裝組合、大包裝品項，成為中元銷售主力，首推「樂事 洋芋片限量熱銷組」，集結熱銷商品及限量口味推出超值組，特價139元。「一定要拜組合箱」多款超人氣零食餅乾，特價189元。