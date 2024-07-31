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全聯3千款商品全年最低價！百項買1送1　賣場中元節優惠開跑

▲▼全聯「中元感恩月」3000款商品挑戰全年最低價。（圖／業者提供）

▲全聯「中元感恩月」3000款商品挑戰全年最低價，還有上百商品會員買1送1。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接年度最大普渡檔期，全聯推出「中元感恩月」，超過3000項商品全年最低價，並祭出最高16.6%回饋，除了普度必買的飲料、零食、泡麵、罐頭祭出爆殺價，也特別針對日用品加碼「滿499元，現折50元」，會員百項商品「買1送1」。

全聯實體門市於指定日期（8月3日、4日、10日、11日、15日、18日）共8天，使用全支付或PX Pay，單筆消費每滿1000元，贈800限時福利點。日用品、保健食品、沖泡飲品於指定日期（8月3日、4日、10日、11日）共4天，單筆滿499元，現折50元。

8月22日前每周六、日、一，功能性保健食品單筆每滿888元，現折100元。沖泡飲品單筆每滿299元，現折30元。指定國產啤酒單筆每滿299元，現折20元。許多品牌也祭出超殺回饋，會員買「聯華食品、泰山、味丹、Lay’s樂事、OREO」等同品牌商品，單筆每滿500元，福利點5倍送。

8月22日前飲料箱購也祭出爆殺價，「舒跑S運補飲料(250mlx6入)」一次買4組，特價152元。茶飲類「原萃冷萃好運澎派組(450mlx12入)」三種口味一次購足，每箱259元，平均每瓶22元。汽水類「可口可樂／雪碧好運澎湃組(350mlx12入)」，每箱189元，平均每瓶16元。同場加映普度用品，「萬寶箱中元普渡組合金」每箱299元、「普渡金紙一組裝(大包裝)」每組149元。

▲▼全聯「中元感恩月」3000款商品挑戰全年最低價。（圖／業者提供）

▲全聯也在賣場設置「拜拜專區」。（圖／業者提供）

生鮮、熟食、拜拜必備三牲、水果也特價，如帶皮豬五花肉8月2日到31日，每100公克超低價39元；文昌雞切塊優惠價159元、桂丁土雞切塊特價169元。8月2日到8月22日紐西蘭系列蘋果和南半球柑橘系列(澳洲和南非)，任2件現省10元。火龍果8月9日到8月15日單袋79元。

全聯「小時達」一鍵下單最快30分鐘送到家，也主打線上、線下同價，同享加碼福利點回饋。8月3日、4日、10日、11日共4天，也比照實體門市，日用品全品項單筆每滿499元，贈500福利點。8月3日到4日額外再加碼，單筆每滿1200元，輸入指定折扣碼【見鬼的便宜】現折200元。8月8日前，全館消費滿600元，還送50元折價券2張。

★大潤發

大潤發即日起至8月8日，推出「慶讚中元 普渡超激省」優惠活動，拜拜箱、拜拜用品、零食、飲品、生鮮等，破萬種商品祭出優惠外，於指定日期單筆消費滿2000元，即送9折現金抵用券優惠。消費299元，加價購時尚摺疊購物車1台（原價799元）。周周推出低價必買品，下殺7折，不論是吃的、用的、拜的都有。

大潤發今年特別針對中元推出休閒食品特別包裝，如拜拜箱、袋裝組合、大包裝品項，成為中元銷售主力，首推「樂事 洋芋片限量熱銷組」，集結熱銷商品及限量口味推出超值組，特價139元。「一定要拜組合箱」多款超人氣零食餅乾，特價189元。

▲▼愛買量販今年中元節8月3日～4日推出「全館限時9折回饋」、「中元特規大包裝銅板價」、「白沙屯代辦普度箱及免動腦的普度組合」及「190款買1送1」應戰。（圖／業者提供）

▲愛買量販今年中元節推出「全館限時9折回饋」、「中元特規大包裝銅板價」、「190款買1送1」等優惠。（圖／業者提供）

★愛買

愛買量販今年中元節8月3日至4日推出「全館限時9折回饋」、「中元特規大包裝銅板價」、「白沙屯代辦普度箱及免動腦的普度組合」及「190款買1送1」應戰。

其中買1送1部分，包含皇家穀堡噶瑪蘭雪山米、UCC濾掛式咖啡、維大力汽水系列6入組、葡萄王康普王、新貴派綜合享樂包、盛香珍巧克力酥系列等，通通優惠。

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關鍵字：

全聯大潤發愛買中元節

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