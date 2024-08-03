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快訊／孕婦「掛假車牌拒檢」連撞5車逃逸　桃警鳴槍圍捕！

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市懷孕4月的古姓孕婦今（3）日下午駕駛賓士車行經桃園區在成功路時，員警發現其車牌係偽造示意停車受檢，但古女拒檢且高速逃逸，員警立即通知線上警力圍捕，追至虎頭山三聖宮廣場時，古女連撞5輛車，警方擔心其恐造成路人危險當場對開連開2槍示警，古女才乖乖停車就範，警方在其車上查出有毒品吸食器、毒咖啡等證物，古女被攔查後說已懷孕，員警送其至醫院檢查，所幸並無大礙，目前警方正偵訊中。

▲桃園警方今天下午追查拒檢古姓孕婦進入虎頭山風景區三聖宮鳴槍查獲到案，古女為兔脫連續衝撞5輛車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警方今天下午追查拒檢古姓孕婦進入虎頭山風景區三聖宮鳴槍查獲到案，古女為兔脫連續衝撞5輛車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警方今天下午追查拒檢古姓孕婦到案，查出賓士車懸掛偽造車牌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警方今天下午追查拒檢古姓孕婦到案，查出賓士車懸掛偽造車牌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，今天下午4時30分許，桃園警分局武陵派出所員警在成功路發現白色賓士車懸掛偽造車牌，員警示意駕駛停車受檢，未料年約30歲古姓女子拒絕攔查，且高速駕車逃逸，員警立即通報線上警網攔截圍捕。

▲桃園警方追查拒檢古姓孕婦，古女為兔脫還衝撞警車在內共5輛車企圖逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警方追查拒檢古姓孕婦，古女為兔脫還衝撞警車在內共5輛車企圖逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中，青溪派出所員警發現賓士車往桃園市虎頭山風景區逃竄，立即通報支援警力尾隨，賓士車發現警車蹤跡後沿途高速逃逸，最後進入龜山區明倫三聖宮廟埕廣場時，發現無路可逃，古女為求兔脫竟連續廟埕廣場上5輛遊客轎車，甚至還撞及警車、警用機車企圖逃逸。

▲桃園警方今天下午追查拒檢古姓孕婦進入虎頭山風景區三聖宮鳴槍查獲到案，員警控制古女後在車上查出毒品、吸食器與鎮暴槍等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警方今天下午追查拒檢古姓孕婦進入虎頭山風景區三聖宮鳴槍查獲到案，員警控制古女後在車上查出毒品、吸食器與鎮暴槍等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警見狀況緊急對空連開2槍喝止，古女當場嚇傻，員警見賓士車停住立即破窗將古女拉下車控制，車內並起出安非他命、毒品吸食器、毒咖啡包與鎮暴槍等證物，古女下車後向員警表示懷有身孕，女警獲悉後立即將其送醫檢查，所幸並無大礙，桃園警方目前仍偵訊中。

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