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準備中元普渡拜拜供品網紅有妙招！旺旺綜合餅乾組合箱一箱搞定

▲▼拜拜,中元節,普渡,旺旺,綜合餅乾組合箱,潔哥,驚世一家,供品。（圖／翻攝自IG）

▲農曆七月中元普渡家家戶戶準備拜拜事宜，網紅潔哥（左圖）和驚世一家（右）都提前買好了旺旺綜合餅乾組合箱當供品。（圖／翻攝自IG，下同）

消費中心／綜合報導

每年到了農曆七月鬼門開，許多人都會動起來準備中元普渡事宜，趁著此時祭拜神明、祖先並普渡孤魂野鬼，以祈求全家平安、諸事順利；不過近年有愈來愈多家庭把中元普渡「外包」出去，轉由宮廟承辦祭拜，雖然方便，卻少了凝聚全家人一起創造共同回憶的機會，而且很容易發生最後拜完了卻收到根本不喜歡的餅乾零食，不想吃也沒辦法丟掉，反而徒增困擾。

對於台灣社會而言相當重要的民間習俗「中元普渡」，透過了解如何挑選供品、祭拜儀式及注意事項，能夠懂得尊重亡者、敬重祖先神明，其實是十分具有教育意義，家人之間也能從這個準備過程中，獲得忙碌日常裡難得的相聚時光，更有不少人是期待著拜拜結束後，能盡情地吃自己喜愛的零嘴，像是網紅「驚世一家」的媽媽Mini，就笑說自己是虔誠的信徒、信奉「有buy有保庇」，所以每年中元節都會提前準備好供品，今年兒子小徹和女兒二姐也有「意見」，最後一家人挑中的是旺旺的中元普渡拜拜箱！

驚世一家」的老爸Eric還特別搞怪扮鬼要來嚇嚇小朋友，兒子小徹半夜睡覺被嚇醒，趕快叫媽媽準備供品要讓餓肚子的「好兄弟」吃飽，Mini表示以前買供品零食都要一包一包採買「挺麻煩的」，沒想到今年旺旺超級貼心推出了一整箱的中元系列供品，有「一定要拜」、「五拜有保庇」、「祈福金彭派」共三款綜合餅乾組合箱，精選旺旺超夯零食像是最經典的旺旺仙貝、小小酥米果、大仙貝酥、厚燒米果，還有嘴饞必吃的浪味仙餅乾、嚼代爽椒小零嘴，一箱裡組合了多種大人小孩都喜歡的零食，難怪Mini一買回家，小兄妹兩人馬上吵著要吃，結果是被老爸Eric搶先一步「我先帶去給我的好兄弟們分享」。

▲▼拜拜,中元節,普渡,旺旺,綜合餅乾組合箱,潔哥,驚世一家,供品。（圖／翻攝自IG）

▲▼驚世一家每個人剛好喜歡不同款的旺旺中元節普渡拜拜箱，一次三款全都準備好。

▲▼拜拜,中元節,普渡,旺旺,綜合餅乾組合箱,潔哥,驚世一家,供品。（圖／翻攝自IG）

另一位網紅「潔哥」也不約而同選擇了旺旺中元普渡拜拜箱，豐盛的供品桌上除了備好熟食飯菜、三牲、水果等，還擺上視覺感就超「彭派」的旺旺綜合餅乾組合箱，三款組合讓祖先神明和好兄弟們都能吃飽飽，「一定要拜」款一箱就集合了旺旺所有人氣零食、「祈福金彭派」款有國民零嘴仙貝和浪味仙、「五拜有保庇」則為5入組十分超值。潔哥女兒在了解普渡意義後超用心，忙前忙後搬旺旺拜拜箱供品，一拜完立刻賣萌擺出可愛表情問能不能開吃？答案當然是OK，母女兩人一起大嗑仙貝，讓今年的中元普渡能夠「拜月半飽平安」。

▲▼拜拜,中元節,普渡,旺旺,綜合餅乾組合箱,潔哥,驚世一家,供品。（圖／翻攝自IG）

▲▼旺旺中元節普渡拜拜箱集齊旺旺最紅的幾款零食，讓潔哥女兒迫不及待拜拜完就想吃。

▲▼拜拜,中元節,普渡,旺旺,綜合餅乾組合箱,潔哥,驚世一家,供品。（圖／翻攝自IG）

中元普渡拜拜箱選旺旺：https://bit.ly/3YjLckB

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