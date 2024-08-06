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惹怒眾人！質疑林郁婷性別　國際拳總3小時記者會「跳針無證據」

▲▼「台灣女拳王」林郁婷4日的8強賽對上34歲保加利亞女將卡梅諾娃（Staneva Svetlana Kamenova），她強勢出擊5比0勝出勇闖4強，確定有獎牌入袋。（圖／達志影像／美聯社）

▲「台灣女拳王」林郁婷8強賽強勢出擊，5比0勝出勇闖4強，確定有獎牌入袋。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

國際拳擊總會5日於巴黎召開記者會說明女拳手林郁婷和克莉芙去年世錦賽遭取消資格的原因，但國際拳總只顧批評國際奧會，指控仍提不出實質證據，被全體記者炮轟浪費時間。

國際拳擊總會（IBA）5日召開記者會，表示將說明台灣拳后林郁婷與阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）去年遭撤銷資格原因。現場超大陣仗，逾60家國際媒體採訪，看IBA能否提出證據，然而近3小時記者會卻落得一場空。

國際拳總執行長羅伯茲（Chris Roberts）指出，事件從2022年伊斯坦堡世界女子拳擊錦標賽開始，「有教練、選手、醫界人士特別對這兩位拳擊手有所疑慮」，因此在當地實驗室進行血液與性別檢測，結果出來「發現一些不合理的地方」。

2023年3月兩人參加新德里世錦賽時，再一次對她們進行血液檢驗，「為什麼會間隔那麼久，是因為我們想做兩次測試」。3月26日兩人未通過，「兩人顯示帶有男性染色體」。

羅伯茲表示，血液檢測結果隨後已寄給兩位選手，資訊也在2023年就已給國際奧林匹克委員會（IOC）了，「但他們不採取行動，因為他們都根據護照來判斷資格」。

他說無意造成現在的局面，強調他們之所以會介入，是因為義大利拳擊協會在巴黎奧運女子拳擊16強賽前夕，投訴阿爾及利亞的克莉芙。

他指出，記者會前夕收到台灣跟阿爾及利亞拳擊協會的信，要求不要公開有關這兩位拳擊手的資訊，接著便意有所指表示，「你們從字裡行間，應該了解那是什麼意思」，並強調無法透露任何檢測結果。

▲▼國際拳擊總會（IBA）召開記者會，表示將說明台灣拳后林郁婷與阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）2023年遭撤銷資格原因。（圖／路透）

▲國際拳擊總會（IBA）召開記者會，逾60家國際媒體採訪，看IBA能否提出證據，然而近3小時記者會卻落得一場空。（圖／路透）

國際拳總主席克列姆列夫（Umar Kremlev）則透過螢幕遠端發言。然而他完全未提及任何證據、程序，只聚焦批評國際奧會，且強調IBA的清廉透明與自身的虔誠。

克列姆列夫先是轉移焦點，表示一切目的都是「保護選手」、「捍衛女權」。接著把矛頭指向國際奧會主席巴赫（Thomas Bach），聲稱巴赫摧毀女子體育、巴赫怕他，「因我民主、透明、打擊貪污，我什麼都不怕」，甚至語出驚人說巴赫為「雞姦者」。

他還表示，林郁婷與克莉芙「基因檢測結果跟女性不一樣」，且「在基因上比女性更強壯」，但仍是空口無憑，未能拿出證據。

克列姆列夫空洞且情緒的言論已讓記者躁動，國際拳總前醫學委員菲利帕茲（Ioannis Filippatos）發言時花大量篇幅自誇經驗、講述生物科學和染色體核型，更是讓現場記者陷入不耐煩情緒。

德國的電視台率先打斷菲利帕茲，不客氣表示，「你還要持續閒聊嗎？還是要拿出資料？」並質問收了IBA多少錢，以及IBA從俄羅斯天然氣工業公司Gazprom獲得多少錢？其他記者這時也紛紛舉手說想提問，不願再坐聽空談。

由於國際拳總方面的4人無法提出實質回答，現場記者輪番追問的問題之一，就是「時機點」的選擇。

有人表示，在2022年就發現有問題，「既然選手安全為重」，為何要等隔年比賽才再次測試？更有記者質疑，為何要等到巴黎奧運開打後，才召開記者會炒熱整起事件？

▲▼義大利選手卡里尼（Angela Carini）在巴黎奧運與阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）對戰46秒後棄賽，並質疑對手的性別。（圖／路透）

▲義大利選手在奧運與阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）對戰46秒後棄賽，並質疑對手的性別。（圖／路透）

IBA教練委員會主席馬特利（Gabriel Martelli）又避開話題，表示拳擊是危險運動，若有不公優勢將可能致命。同時說並非「歧視」，只是要選手「自清」、遵守規定。

接著現場陷入一陣混亂，每個人都想提問，菲利帕茲也怒了，反問記者：「你想來說嗎？」一位記者高聲詢問，要他們說明兩位拳擊手檢測結果到底是男、是女，還是變性。

菲利帕茲說道：「從實驗室結果來看，這兩位拳擊手是男性。血液檢查顯示，他們的染色體核型是男的。」卻仍舊沒給出「不正常」的確切資料與數據。

英國廣播公司（BBC）記者則提到俄羅斯主導假消息的陰謀論述，質問IBA是否真的值得信任。許多記者也對IBA的動機提出質疑。

因為IBA的操作，林郁婷與克莉芙受到網路霸凌，記者詢問有什麼話想對兩人說。克列姆列夫用俄語表示，台灣和阿爾及利亞都是很美的國家，沒有要針對選手或國家。

「但我們有規則，男女應分開，捍衛性別平權。分析結果顯示睪固酮過高，如同男性」。接著他又說台灣是中國的一部分，指兩人可能是跨性別、可能是男生，言詞混淆。

在多位記者不耐離場、媒體紛紛轉頭採訪進入會場抗議的克莉芙同鄉女拳擊手等混亂情況下，記者會草草結束。

中央社於會後與多家媒體訪問菲利帕茲，問及可能出現他們所謂「XY染色體」的不同情況。

菲利帕茲首先說，XY染色體毫無疑問就是男性，但當記者提出性別分化多元性（DSD）時，他改口說：「DSD是有可能的，我們必須就此討論；若是DSD，是有可能為女性。」

中央社追問，若有疑慮，就表示用染色體判別不適合，也沒有實證基礎，「為何可以做出兩位是男性的結論？」對此，菲利帕茲避而不答。

BBC和中央社也在場外繼續追問羅伯茲，讓他證實俄羅斯能源企業Gazprom仍是IBA的贊助商。

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