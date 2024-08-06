國際奧會宣布「林郁婷將繼續參賽」　回嗆IBA：她毫無疑問是女性

▲林郁婷在奧運女子57公斤級賽事挺進4強。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

國際拳擊總會（IBA）5日召開記者會，說明台灣拳后林郁婷去年世錦賽遭取消資格的原因，結果最終仍無提出任何證據。國際奧會（IOC）回應，林郁婷與阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）只要獲勝，就能繼續參賽，「因為她們符合所有資格標準。」

IOC發言人亞當斯（Mark Adams）5日表示，捲入性別風波的林郁婷和克莉芙只要能獲勝，就可以繼續參賽，因為她們符合所有參賽資格，「這些運動員已經參與高階賽事6年，沒有出現問題，這些女性過去有資格參加比賽，現在仍有資格參加比賽。」

IOC拒絕承認IBA的測試結果，並稱這些結果是武斷且非法的，完全沒有理由進行測試，「我不能告訴你們（測試）是否可信，因為它的來源不可信，測試的基礎也不可信，出於這個原因，無需考慮它是否正確，這與拳擊資格毫無關係。」

在本屆巴黎奧運中，IOC使用了2016年里約奧運和2021年東京奧運的拳擊資格規範，這些規則不包含性別測試。

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）曾在4日表示，「我們談論的是女子拳擊，我們有兩名女性拳擊手，她們作為女性出生、作為女性長大，以女性的身分持有護照，並以女性的身分參加了多年的比賽，這是對女性的明確定義，從來沒人質疑過。」

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