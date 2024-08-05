IBA批性別爭議「殺死女子拳擊」！執行長：奧委會用護照決定資格

記者閔文昱／綜合報導

台灣女拳王林郁婷及阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）身陷性別爭議，雖然國際奧會（IOC）連日來多次發聲力挺，兩人仍面臨龐大輿論壓力。對此，國際拳擊總會（IBA）也在台灣時間今（5日）晚7時召開記者會，表示IBA去年曾向國際奧委會分享兩名拳手的相關檢測細節，但未被採納，並強調這是一場「真正的風暴」。

回顧事件，林郁婷在去年世錦賽中獲得銅牌，但在頒獎典禮上，林郁婷因為「性別生化指數異常」，被拔掉參賽資格，銅牌由她在8強賽中擊敗的保加利亞選手卡梅諾娃遞補。然而，「性別生化指數」並非國際常見的檢驗方式，且IBA至今仍未公開當年的檢驗的標準和方式，引發爭議。

▲台灣女拳王林郁婷。（圖／達志影像／美聯社）

對此，IBA今晚7時召開記者會說明，羅伯茲（Chris Roberts）表示，克莉芙和林郁婷分別從2018年和2017年開始比賽，2022年初就曾對2人進行了相關血液檢查和性別檢測，結果已於2022年5月24日公布，不過為了能得到兩種不同的測試結果，IBA在2023年3月17日又再次對這兩名運動員進行了檢測，而結果顯示2人不符合女子拳擊參賽資格，因此在同年3月26日將2人除名。

羅伯茲強調，IBA不希望這個問題出現在奧運上，因此去年4月14日IBA主席克列姆列夫（Umar Kremlev）已向國際運動仲裁法院（CAS）提出上訴，IBA也支付了部分費用，然而CAS 從未繼續審理此案，國際奧委會也選擇不對這些相關資訊採取任何行動，「因為國際奧委會更喜歡根據護照來判斷資格」。

▲阿爾及利亞拳擊女將克莉芙（Imane Khelif）。（圖／路透）

羅伯茲指出，IBA 從未打算在奧運期間將此事推上檯面，但由於收到義大利拳協的投訴（義大利女拳擊手卡里尼（Angela Carini）8月1日與克莉芙在女子拳擊66公斤級預賽中對戰短短46秒後棄賽，事後還公開質疑對手的性別），且台灣和阿爾及利亞拳協還要求IBA不要透露這兩名拳手的所有資訊，因此IBA雖無法分享檢測內容，但還是決定揭露檢測的部分細節。

IBA主席克列姆列夫也透過連線視訊痛批，女子拳擊運動已被「殺死」，女子運動的完整性也被破壞，而IBA是唯一有能力為女運動員挺身而出的機構。IBA歐洲主席、前醫學主席菲利帕圖斯（Ioannis Filippatos）也稱，「我們需要保護女子運動，我們也知道如何保護，對於女性的本質，醫學上並沒有爭論。」