「要自己證明是女生！」IBA未公開林郁婷檢測結果：台灣拳協要求的

記者閔文昱／綜合報導

針對台灣女子拳擊選手林郁婷與阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）在巴黎奧運面臨的性別風波，國際拳擊總會（IBA）也在台灣時間今（5日）晚7時30分召開記者會，然而全程記者幾乎圍繞在砲轟奧委會以及IBA如何積極保護女性拳手上，針對性別爭議，IBA僅回應收到台灣和阿爾及利亞拳協要求「不能透露所有資訊」，因此並無相關檢測報告內容曝光。

IBA執行長羅伯茲（Chris Roberts）表示，克莉芙和林郁婷分別從2018年和2017年開始比賽，2022年初就曾對2人進行了相關血液檢查和性別檢測，結果已於2022年5月24日公布，不過為了能得到兩種不同的測試結果，IBA在2023年3月17日又再次對這兩名運動員進行了檢測，而結果顯示2人不符合女子拳擊參賽資格，因此在同年3月26日將2人除名。

▲台灣女拳王林郁婷挺進巴黎奧運4強。（圖／路透）

羅伯茲指出，IBA不希望這個問題出現在奧運上，因此去年4月14日IBA主席克列姆列夫（Umar Kremlev）已向國際運動仲裁法院（CAS）提出上訴，IBA也支付了部分費用，然而CAS 從未繼續審理此案，國際奧委會也選擇不對這些相關資訊採取任何行動，「因為國際奧委會更喜歡根據護照來判斷資格」。

至於檢測報告內容，羅伯茲坦言，因為收到台灣和阿爾及利亞拳協要求IBA不要透露這兩名拳手的所有資訊，因此IBA無法公布報告內容，僅能揭露檢測的部分細節。他也強調，IBA 從未打算在奧運期間將此事推上檯面，但由於收到義大利拳協的投訴（義大利女拳擊手卡里尼（Angela Carini）8月1日與克莉芙在女子拳擊66公斤級預賽中對戰短短46秒後棄賽，事後還公開質疑對手的性別），因此才採取行動。

▲阿爾及利亞「拳后」克莉芙（Imane Khelif） 。（圖／達志影像／美聯社）

IBA主席克列姆列夫也透過連線視訊痛批，女子拳擊運動已被「殺死」，女子運動的完整性也被破壞，而IBA是唯一有能力為女運動員挺身而出的機構。他還表明，克莉芙的睪酮指數非常高「就像男性一樣」，但無法進一步調查這是先天還是後天的狀況。

克列姆列夫強調，若運動員想證明自己生來就是女性，就必須自己證明，然而她們並沒有這麼做，「就像如果我被質疑不是男人，那麼我會把所有的相關文件都拿出來，並經過所有的檢查，以證明我是一個真正的男人。」IBA歐洲主席、前醫學主席菲利帕圖斯（Ioannis Filippatos）則稱，針對克莉芙的檢測，結果顯示「這名拳擊手是男性」。不過他同樣沒拿出相關證據。