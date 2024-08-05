挑選父親節代表花　黃偉哲推薦火鶴讓爸爸「乎好」

▲台南市政府與遠東百貨舉行「乎阿爸攏好～父親節就是要送火鶴花」記者會，由火鶴花達人林芳珠帶領台南市長黃偉哲一起插花，教大家花語及火鶴花的故事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

父親節即將到來，相信許多人想選擇一份既傳達心意又不失莊重大氣、適合給爸爸的禮物，台南市政府與遠東百貨5日於板橋大遠百B1綠洲區舉行「乎阿爸攏好～父親節就是要送火鶴花」記者會，由火鶴花達人林芳珠帶領台南市長黃偉哲一起插花，教大家花語及火鶴花的故事。

市長夫人劉育菁也精心準備火鶴花，替女兒贈送給爸爸，為父親節增添幸福氛圍。黃偉哲也分送花束給現場民眾，提醒別忘了帶回家給爸爸驚喜！

市長黃偉哲表示，母親節代表花是康乃馨，而父親節則沒有代表花，由於火鶴花諧音「乎賀」，非常吉祥討喜，又有「熱情、關懷及祝福」的花語，很適合作為父親節的代表花，除了送給爸爸，也可以送給家人、教師及好朋友，希望大家可以「攏賀（都好）」！

黃偉哲說，台南為全國火鶴花最大產地，火鶴花五顏六色，顏色討喜，紅色熱情、粉色溫暖、白色高雅，多種顏色消費者可隨著不同需求、場合選購不同顏色火鶴花，希望五彩繽紛的火鶴花能帶給大家喜氣，也帶來吉祥福氣。

農業局指出，台南火鶴花出口量占全台總量60%，前三大出口國分別為日本、新加坡和澳大利亞，期許能繼續創下亮眼的佳績。火鶴花有祝福健康長壽、幸福安康的象徵，即將到來的父親節，特別推薦致送父親「祝鶴禮盒」，以火鶴花傳情，表達真摯心意。

除了火鶴花，六甲區公所本次帶來「六甲珍寶禮盒」，包含精選越光米、草菇及龍眼蜂蜜等三項農特產，是六甲區農會及在地青農合作的心血結晶；另由台南市農產運銷股份有限公司推出彩虹芒果禮盒(由愛文、烏香、蜜芒、貴妃等芒果組成)、綜合水果禮盒(酪梨、火龍果、芒果)；六甲百芳農場的祝鶴禮盒(外銷日本的高品質火鶴花10入)，以上商品即日起於板橋大遠百city'super上架，數量有限，歡迎大家選購。

農業局表示，市面上常見火鶴花品種約有下列9種，包含蘿莎(桃粉紅色)、新貴粉(粉綠邊)、太極(水蜜桃粉色)、霹靂馬(紫色)、邱比特(紅色)、翠綠(綠色)、花仙子(粉色)、卡利斯多(暗紅色)與綠紅心(綠色），火鶴花花期較長且不需換水，方便照顧，小小一朵就能讓室內空間增色不少，歡迎大家把握機會，父親節送台南火鶴花，祝福天下的爸爸，父親節快樂。