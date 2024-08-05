麟洋配2度上台！網見「金銀銅合照」藏1巧合：完全是複製貼上

▲「麟洋配」李洋、王齊麟寫下歷史。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣「黃金男雙」麟洋配4日以2比1擊退中國組合梁偉鏗、王昶，奪得金牌，同時也是奧運史上第一個完成連霸的羽球男雙組合。巧的是，除了李洋、王齊麟二度奪金，中國和馬來西亞也再一次奪銀牌和銅牌，且馬來西亞還是同樣的選手。

2021年的東京奧運上，李洋、王齊麟一路挺進金牌戰，擊敗中國雙塔李俊慧和劉雨辰，拿下羽球金牌；換言之，銀牌就是由李俊慧和劉雨辰拿下。至於銅牌，則是馬來西亞的謝定峰和蘇偉譯奪得。此外，謝定峰同年接受採訪時透露，他的目標就是和麟洋配對決。

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▲東京奧運也是由「麟洋配」奪金。（圖／路透）

今（2024）年的巴黎奧運，同樣由李洋、王齊麟拿下金牌，中國隊王昶、梁偉鏗拿下銀牌，而銅牌則同樣由馬來西亞的謝定峰和蘇偉譯奪得。

就有網友注意到此事，掀起討論，「完全是複製貼上」、「Taiwan in 也是，真是熟悉的畫面」、「熟悉的畫面重現」、「沒錯！得獎隊伍跟名次就是跟前一次一模一樣」、「站位甚至一樣，超讚」、「恭喜！真的打得很好，台灣愛你們」、「我很歡迎複製貼上個10屆」。

還有網友直呼，「只有中國那組不是雙塔組合，台灣跟馬來西亞都是同一批人」、「兩屆頒獎台上怎麼有4個人長得一模一樣」。

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