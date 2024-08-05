麟洋奪金！蔡哥「撞臉」中國選手　私訊被灌爆了

▲台灣「黃金男雙」衛冕奧運金牌！梁偉鏗與YouTuber「蔡哥」撞臉引網友瘋傳。（圖／翻攝蔡哥Instagram）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣「黃金男雙」李洋和王齊麟在奧運羽球賽場上再度展現強大實力，於4日以2比1擊敗世界排名第一的中國組合梁偉鏗和王昶，成功衛冕，成為奧運史上首對連霸的男雙組合。然而，不少台灣網友發現，梁偉鏗與 YouTuber「蔡哥」意外撞臉，在麟洋配奪金的瞬間，蔡哥的 Instagram 私訊瞬間被灌爆。

台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟、李洋今天在巴黎奧運男雙金牌戰以21比17、18比21、21比19擊敗世界排名第1的中國組合王昶、梁偉鏗，順利「連莊」金牌，成為奧運史上第一組羽球雙打項目連霸成功的「黃金組合」。

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▲中國羽球好手梁偉鏗。（圖／路透社）

昨晚，蔡哥和全台球迷一起守在轉播前為「麟洋配」集氣喝采，一直到賽後，「麟洋配」確定奪金後，蔡哥也立即發影片獻上祝賀，「恭喜齊麟跟李洋拿到金牌了，也祝福後面台灣的選手」。

不過，話鋒一轉，蔡哥提到在 Instagram 限時動態中指出：「我第一次知道這個（IG）會故障，我記得我回了100多個私訊，刷一下又跳出20幾個，回完又來40幾個，哈哈哈，沒力了。畢竟剛打完比賽，啊不，是直播完比賽。」蔡哥還特別搞笑澄清，目前人在台北大安區的租屋處，並沒有去巴黎，也呼籲大家不要再謝謝他，因為他的私訊已經爆炸了。

除了私訊爆炸外，許多藝人、網紅也湧入蔡哥 IG 留言。Lulu 搞笑留言，「你頭髮好快就染回來了」、網紅阿翰留言表示，「我不覺得你在大安區，每個角度，都是你在場上的感覺」、阿滴和滴妹笑稱，「謝謝蔡哥收銀、感謝支援收銀」。

▼蔡哥Instagram被灌爆了！ （圖／翻攝蔡哥Instagram）