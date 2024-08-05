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可能有颱風！　最新生成機率曝

（圖／JTWC）

▲西北太平洋熱帶雲簇消消長長。（圖／JTWC）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周日在日本南方廣大的海面，有兩個海域輕度颱風存在的機率分別為20%及40%，對台無威脅，應持續觀察。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日晴朗炎熱，清晨西南風與陸風輻合，中南部有局部短暫陣雨，午後對流發展，影響部分山區及少部分平地，有較大雨勢。

吳德榮指出，周二至周日持續晴熱炎熱，最高氣溫仍在36度以上，清晨西南風與陸風輻合，西南部偶有局部短暫陣雨；周二至周四水氣增多，不穩定度提高，午後強對流發展，擴展至山區及部分平地，有大雷雨發生的機率；周五至周日水氣減少，不穩定度降低，午後對流範圍縮小，影響部分山區及少部分平地。

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吳德榮分析，最新美國模式（GEFS）系集模擬顯示，距離較近的擾動，模擬路徑向西，朝台灣前進，尚無明顯發展，且還沒接近即轉向偏東遠離；最新歐洲模式系集模擬顯示，周日在日本南方廣大的海面，有兩個海域，其輕颱存在的機率分別為20%及40%，皆因受到大低壓環流（又稱「季風環流」Monsoon Gyre）導引，對台無威脅，模式模擬將繼續調整，應持續觀察。

▼吳德榮說，最新美國模式系集模擬（下圖左）顯示，距離較近的擾動，模擬路徑向西朝台灣前進，還沒接近即轉向偏東遠離；最新歐洲模式系集模擬（下圖右）顯示，周日在日本南方廣大海面有兩個海域，輕颱存在機率分別為20%及40% 。（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

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