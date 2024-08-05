午後雷雨彈來襲「下最大地區」曝　各地降溫

▲低氣壓逐漸接近，午後中南部山區有雷陣雨，且南部雨勢較大。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣風險公司天氣分析師廖于霆今（5日）指出，低氣壓逐漸接近影響，東半部及北海岸易有短暫陣雨，中南部山區容易有午後雷陣雨，且南部山區雨勢較大，也天空雲量變多，各地高溫下降，到周五以後，低壓逐漸遠離，台灣天氣才會稍微恢復穩定。

廖于霆在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今日低氣壓逐漸接近，天氣變得比較不穩定，東半部跟北海岸容易有短暫陣雨，中南部山區容易有午後雷陣雨，其中南部山區雨勢較大。其他地區則是多雲時晴的天氣型態。

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他說，因天空雲量變多，各地高溫下降，北部35至36度，中南部33至35度，東半部33至34度，雖然氣象署對台北市、新北市、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、台南市、高雄市發布高溫橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，但沒有極端高溫出現機會。

廖于霆指出，明、後天低氣壓仍在台灣附近，各地都有午後雷陣雨發生機會，中南部山區雨勢可能比今天還要再大一點。周四台灣附近風場轉西南風，屆時在西南部沿海容易有陣雨發生，午後南部山區容易有雷陣雨。

他預估，周五以後低壓向東逐漸遠離，台灣天氣才會稍微恢復穩定。8月上旬低層太平洋高壓勢力持續偏弱，台灣都處於低氣壓的環境，天氣容易不穩定，隨每天風向上的改變，午後降雨地區有些微不同，高溫也受風向與地形影響。

至於颱風，廖于霆表示，因為西北太平洋環境較不適合颱風發展，可能要到周五以後，在日本南方海面較有機會，但對台灣沒有影響。