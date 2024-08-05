低壓帶活躍「發現4熱帶擾動」　專家曝成颱率、對台影響

▲日本南方海域到台灣東方海域之間的大低壓帶，發現4個熱帶擾動渦漩存在。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

氣象專家林得恩今（5日）指出，在日本南方海域到台灣東方海域的大低壓帶內，發現4個熱帶擾動渦旋存在，成颱的機率較困難，但成為熱帶性低氣壓的機率還是有的。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，日本東南方外海至琉球群島一帶季風大低壓帶活躍，仍有熱帶性低氣壓發展的機率。

「西北太平洋，熱鬧非凡！」台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」發文表示，一個超大低壓帶，就盤踞在日本南方海域，到台灣東方海域之間。

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林得恩指出，根據今晨最新各國數值模式模擬顯示，在這個大低壓帶內，就發現共有4個熱帶擾動渦漩存在其中。在每個擾動渦漩彼此爭搶能量、力求突圍發展的情況下，個別要整合相當不容易，想要再壯大成為颱風的機率比較困難，但成為熱帶性低氣壓的機率還是有的。

▲日本東南方外海至琉球群島一帶季風大低壓帶活躍，有熱帶性低氣壓發展的機率。 （圖／翻攝YouTube頻道Hsin Hsing Chia）

他表示，熱帶擾動91W及93W，目前最靠近台灣，但因環境垂直風切過大，成颱機會相當低。熱帶擾動92W及94W，受駛流場導引，朝北方往日本附近移動的機會最大，對台灣沒影響。

賈新興在臉書表示，未來10天菲律賓東方外海至南海一帶，雖無明顯熱帶擾動發展之跡象，但日本東南方外海至琉球群島一帶季風大低壓帶活躍，仍有熱帶性低氣壓發展的機率。

未來天氣變化，賈新興指出，明日台灣東方外海低氣壓略接近，水氣增多，午後各地有局部短暫陣雨或雷雨。周三至周六偏西南風，台東留意焚風發生的機率，於深夜至隔天白天，台南以南沿海易有局部短暫雨。

▲未來降雨趨勢預測。 （圖／翻攝YouTube頻道Hsin Hsing Chia）

他說，周三午後各地有局部短暫陣雨或雷雨，周四午後，山區、台南、高屏及宜花東有局部短暫雨。周五苗栗以南山區及花東山區有局部短暫陣雨，周六午後台中以南山區有零星短暫雨。

賈新興表示，周日午後山區有零星短暫雨，下周一午後宜花東山區有零星短暫陣雨，下周二至下周三，午後北部、中南部山區及宜花東山區有局部短暫陣雨。超過3天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。