「環流圈很熱鬧」可能有熱帶低壓或颱風　2熱帶擾動對台影響曝

▲環流圈中有熱帶低壓或颱風發展起來的機會，但直接影響台灣的可能性不高。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

夏天颱風多，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今（4日）指出，未來一周台灣以東、日本以南海域因為季風環流圈的存在，可能很熱鬧，環流圈中有熱帶低壓或颱風發展起來的機會，但直接影響台灣的可能性不高。中央氣象署表示，低壓帶後續會有熱帶系統發展起來，仍待觀察。

吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，目前台灣以東存在龐大的季風環流圈，簡單來說就是一個南側伴隨了西南季風的大型低壓環流，取代原本太平洋高壓應該在的位置，因為它很龐大，裡面同時存在了2到3個中心，所以未來這一周西北太平洋的天氣變化大致就是看它的表演。

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他指出，最靠近台灣的是熱帶擾動91W，預估會緩慢向西移動，周二到周四這幾天將在台灣東方海面，差不多是石垣島到宮古島一帶打轉，大範圍的環流將可能讓台灣附近的風向由目前的偏南風轉變為偏北、西北風或偏西風。

吳聖宇表示，目前預報模式大多認為垂直風切較強、環境較偏乾及鬆散而龐大的環流，導致91W暫時發展不起來，但低壓區靠過來還是會讓台灣上空的大氣變得比較不穩定，午後雷雨的發展應該會變得比較旺盛，降雨範圍也會變大，甚至西半部沿岸在夜晚、清晨期間也可能因為海陸風環流的配合出現局部降雨。

他表示，預報資料看起來，周五之後隨著91W東方另有擾動發展，91W有可能會逐漸往東調整，慢慢離開台灣附近，後續就要留意整個季風環流圈是否持續為台灣引進西風或西南風帶來較多水氣的情況，變數還很大，有待觀察。

吳聖宇指出，目前在91W以東的另一個中心92W，預估會順著季風環流圈被往北邊拋出，由於它的南側伴隨較明顯的季風水氣，發展的條件相對較好，未來不排除在往北接近日本的過程中會逐漸發展起來，對台灣來說應該沒有影響。

吳聖宇說，未來一周台灣以東、日本以南海域因為季風環流圈的存在，可能很熱鬧，環流圈中有熱帶低壓或颱風發展起來的機會，目前預測來看，直接影響台灣的可能性不高，後續預報的變化再隨時關心就可以，暫時先不必太擔心。

氣象署預報員葉致均表示，目前在日本南方海面上的低壓帶，後續還是會有熱帶系統發展起來，但還需要一段時間組織才會比較明確，氣象署密切觀察。