明起低壓帶挾雨彈連下7天　「降雨熱區」曝

▲隨著低壓帶接近台灣，明後天降雨明顯，嘉義以南及各地山區都可能有大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

未來一周降雨機率高，中央氣象署指出，明天起低壓帶逐漸接近台灣，嘉義以南及各地山區都可能有大雨，周二雨勢更明顯，周三到周末台灣仍處在低壓帶環境，加上西南風環境，中南部不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有午後雷陣雨發生的機會。

氣象署預報員葉致均說，明天開始日本南方海面的低壓帶，逐漸往台灣稍微靠近，白天天氣還算是穩定，跟今天類似，僅中南部清晨有零星降雨，但午後雷陣雨範圍擴大，包括嘉義以南及各地山區都可能有局部大雨發生，入夜後低壓帶更靠近，西半部、基隆北海岸都有零星降雨。

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▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，低壓帶來水氣，台灣附近環境有利於對流發展，加上西南風與低壓帶來的北風輻合起來，因此周二的大氣環境不穩定，降雨更明顯，東半部山區在午後有局部短暫陣雨，西半部也會斷斷續續下雨，特別是午後降雨情況顯著。

葉致均說，周三到下周日低壓逐漸減弱，但台灣附近處在低壓帶環境，以微弱西南風為主，迎風面中南部不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區則是午後雷陣雨為主，雨勢將視台灣水氣多寡而定。

▲未來溫度變化趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，葉致均指出，未來一周各地高溫落在32至35度，大台北、中南部近山區可能出現36度高溫，沒下雨時偏熱。低壓帶後續還是會有熱帶系統發展起來，但還需要一段時間組織才會比較明確，氣象署密切觀察。