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日本推「奢華養老院」！5星料理+麻將室　入住先交1.1億仍搶破頭

▲▼日本推「奢華養老院」！要價1.1億仍搶破頭。（圖／Park wellState西麻布官網）

▲三井不動產指出，館內將會有許多高級公共設施供入住長者使用。（圖／Park wellState西麻布官網）

記者王佩翊／編譯

日本三井不動產住宅公司（三井不動産レジデンシャル）宣布，將於10月在東京都港區的西麻布開設一間超豪華的養老院。館內不但會設置附有三溫暖的大浴場、卡拉OK以及麻將室，料理也是由5星級飯店「東京帝國飯店」的主廚掌廚。入住金在1億5000萬日幣至5億日幣（約新台幣3336萬至1.1億元）不等，每月還必須再另外支付25萬日幣至54萬日幣（約新台幣5.5萬至12萬元）的服務費，但是目前已有半數的房間都被訂走。

根據《讀賣新聞》報導，這間名為「Park wellState西麻布」的奢華養老院共有36層，擁有400間房間，專門為可以自理的60歲以上長者設計。該設施提供有三溫暖的大浴場、溫水游泳池、卡拉OK及麻將室等高級設施，為住客提供豐富的娛樂選擇。

▲▼日本推「奢華養老院」！要價1.1億仍搶破頭。（圖／Park wellState西麻布官網）

▲長者所食用的餐食將由帝國飯店主廚掌廚料理。（圖／Park wellState西麻布官網）

館內提供的料理則是由帝國飯店的主廚所烹飪。如果入住後需要照護服務，住客也可以在專門的房間內接受專業照護。

以一間49平方公尺的1房1廳1廚房的格局為例，在75歲時入住時，必須支付1億5000萬日幣（約新台幣3336萬）的一次性入住費用，每個月還需另行支付25萬日幣（約新台幣5.5萬元）的服務費。如果是2個人入住130平方公尺的頂層房間，則需支付5億4000萬日幣（約新台幣1.2億元）的一次性費用，每月還需支付54萬日幣（約新台幣12萬元）的服務費。

隨著高齡人口的增加，日本針對富裕階層的高齡者設施需求也在上升。然而，目前此類設施仍然稀缺，三井不動產住宅公司計劃於秋季，在千葉市和神奈川縣藤澤市開設同品牌的奢華老人院，以滿足市場需求。

▼屆時館內也會有泳池、三溫暖等各種休閒設施。（圖／Park wellState西麻布官網）

▲▼日本推「奢華養老院」！要價1.1億仍搶破頭。（圖／Park wellState西麻布官網）

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關鍵字：

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