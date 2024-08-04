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「愛之船圓夢旅」將再啟航！應曉薇攜百位優秀學子赴日見學　蔣萬安授旗祝福

▲▼應曉薇，蔣萬安100人海外見學行前說明會。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市議員應曉薇（首排左4）將帶著百名台北中正、萬華區優等生赴日交流，台北市長蔣萬安（首排右三）特別出席送上祝福並擔任授旗大使。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

「世界這麼大，我想去看看」，台北市議員應曉薇聽見孩子們的心聲，自2019年發起「愛之船－百人圓夢旅」第一屆活動後，今年2024年8/14～8/18將再度展開第二屆五天四夜的郵輪見學行程，帶領中正、萬華區百位品學兼優但少有出國經驗的國、高中學生們一同啟航，邁向日本沖繩、石垣島進行國際交流。台北市長蔣萬安亦特別於今（4日）出席萬華雙園國中擔任授旗大使，此次公益活動協助單位，包括台北市教育局湯志明局長、財團法人寶佳公益慈善基金會賴進祥董事長、百威旅遊吳再裕總經理以及歌詩達臺灣區代表COOPER等人，也熱情到場一同見證。

▲▼應曉薇，蔣萬安100人海外見學行前說明會。（圖／記者周宸亘攝）

▲應曉薇（左二）2024年百人圓夢之旅海外見學行前活動，（右起依序為）財團法人寶佳公益慈善基金會賴進祥董事長、台北市長蔣萬安、台北市教育局湯志明局長、歌詩達臺灣區代表COOPER等人皆出席見證。

本次公益活動由應曉薇議員捐出選舉補助款，並與台北政府教育局、大理高中合作規劃籌備；應曉薇表示，很開心能有機會再次舉辦這樣兼顧寓教於樂的活動，自己就像是同學們的大家長一樣，希望能讓孩子們「提早看看這個世界」，除了留下滿滿快樂的回憶，也能因為看見寬闊無邊的海洋而擁有更廣大的胸襟及眼界。另外，應曉薇也十分感謝百威旅遊出動多名志工保姆，一起照顧孩子們整趟遊程的安全；更感激財團法人寶佳公益慈善基金會大力贊助協助，基金會賴進祥董事長今出席表示，基金會對於首次參與合作舉辦公益見學活動感到相當榮幸，若能讓學生們有開心充實出遊的經驗，之後還要繼續協辦、造福更多孩子們。

▲▼應曉薇，蔣萬安100人海外見學行前說明會。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市議員應曉薇（圖中）再次為學生圓夢舉辦海外見學之旅，是希望鼓舞孩子去追逐自己的夢想，未來更有能力薪火相傳回饋社會。

▲▼應曉薇，蔣萬安100人海外見學行前說明會。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市長蔣萬安（左）向寶佳慈善基金會賴進祥董事長頒發感謝狀，感謝基金會對於海外見學活動的大力協助。

台北市長蔣萬安出席授旗儀式則鼓勵學子，「世界就像一本書，如果不旅行的人只看了一頁」，亦列舉知名文學家馬克吐溫說過的話：「旅行是狹隘和偏見最大的殺手」，意即唯有到各地旅行親身體驗不同的文化，才有助於打開視野，勉勵孩子把握這次機會好好探索世界，因此，台北市府除了加強國際教育與雙語教育之外，此次也特地與基隆海科館簽訂MOU，讓孩子們能秉持開放的心態進行「海洋教育」，積極向外汲取異國的文化魅力、增廣見聞，讓這趟美好的郵輪學習旅程內化為寶貴的人生體驗。

▲▼應曉薇，蔣萬安100人海外見學行前說明會。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔣萬安鼓勵孩子們，透過見學活動增進自信心與國際視野，在場許多學生亦以市長人生經歷為榜樣，開心合影留念，場面溫馨。

台北市教育局局長湯志民認為「行萬里路勝讀萬卷書，跟世界學習很重要」，他向孩子們分享自己33歲才首次出國以及在日本沖繩和澳洲旅行的經歷，像是發現日本街道十分乾淨、澳洲車子禮讓行人等文化差異及國民素養，他回台將親身感觸化作實體政策，幫助台北市建置更全面的無障礙環境；湯志民鼓勵孩子趁這次難得的郵輪見學活動中，多多地去看去聽去觀察，讓視野更開闊。歌詩達臺灣區代表COOPER則笑說，孩子們此次旅行除了能享用世界級的歌詩達郵輪頂尖設備，還能至船長室等工作區域參觀，是相當難得的搭乘經驗，希望孩子們可以盡情展開一場有趣的冒險之旅。

▲▼應曉薇，蔣萬安100人海外見學行前說明會。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市教育局局長湯志民勉勵學生，多多去感受異國文化、跟世界學習。

▲▼應曉薇，蔣萬安100人海外見學行前說明會。（圖／記者周宸亘攝）

▲歌詩達臺灣區代表COOPER期待孩子在歌詩達號上能好好玩、盡情享受郵輪之美。

「愛之船－百人圓夢旅」是由百威旅遊、歌詩達郵輪、台北市議員應曉薇、財團法人寶佳公益慈善基金會及台北市教育局、社會局、青年局、文化局、民政局、悠遊卡股份有限公司等聯合舉辦的公益活動，今（8/4）日的活動行前會在大理高中張同學和羅同學代表所有參與學生致詞宣誓，感謝所有單位支持他們看世界的夢想後畫下一個逗點，並滿懷激動地等待正式啟航的那一天到來。

▲▼應曉薇，蔣萬安100人海外見學行前說明會。（圖／記者周宸亘攝）

▲（由左至右）歌詩達臺灣區代表COOPER、台北市議員應曉薇、財團法人寶佳公益慈善基金會賴進祥董事長、台北市長蔣萬安、台北市教育局湯志明局長及學生代表，共同為2024年百人圓夢海外見學之旅拉開序幕。

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