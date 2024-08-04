日美少女摔角手「360°隔空迴旋」！超狂必殺技擊倒壯漢　宛如動漫

▲瑞希的超狂必殺技引發熱議。（圖／翻攝自瑞希IG）
記者王佩翊／編譯
日本女子摔角選手「瑞希」因為外型甜美，被封為「摔角女神」，她每次出賽都會穿上飄飄欲仙的華麗服裝，但是只要站上擂台，超強實力總是能讓對方輸得心服口服。不僅攻擊技巧高超，她的必殺技「渦飴」更具有超高觀賞性，隨著她整個人在空中旋轉，裙襬也跟著飛揚。
瑞希隸屬於東京女子職業摔角聯盟，她的招牌月牙眼與甜美笑容是粉絲們的最愛，而不只外表可愛迷人，她的摔角實力也不容小覷。一段瑞希使出必殺技「渦飴」的影片近日在社群媒體上翻紅。
#心ときめくプロレス技 No.1536— SHINO@RKO (@seanoRKO) February 26, 2024
渦飴［Whirling Candy］／瑞希［Mizuki］
ロープから走り込んでジャンプして相手に飛び込み、接触と同時に360°錐揉み回転しながら体重を浴びせて圧し潰す変形のクロスボディ・アタック。名称は「鬼滅の刃」栗花落カナヲの「花の呼吸 陸ノ型 渦桃」からインスパイア。 pic.twitter.com/dyGuwxfTCx
該段影片拍攝於3月31日，當時瑞希出戰兩國國技館舉行的「GRAND PRINCESS `24」。在比賽中，她先是閃過對方攻擊，衝到邊繩，隨後靠著反作用力，彈跳至空中後，瞬間打橫，並開始360度旋轉，直接將對手撞倒在地，隨後又完美落地。
這段影片近日再度翻紅，網友更大讚她是「光之美少女真人版」。網友直言，「我只有在遊戲中看過這個招式」、「她是光之美少女嗎？為何撞到別人後還能在空中加速」、「這簡直是動畫」。
▲▼除了「渦飴」之外，瑞希還有多項技能。（圖／翻攝自瑞希IG）
談到自己的必殺技，瑞希說，這是一種從邊繩快速跑向對手的技術，同時還要在接觸對手的同時以360度迴旋的方式壓倒對方。取名靈感來自日本知名漫畫《鬼滅之刃》中栗花落香奈乎的「花之呼吸 陸之型 渦桃」。重點在於透過選手自身的體重和高速旋轉所產生的力量來壓制對手。
これ松本さんがリポストしてたやつ昨日半日すげえなと思って暮らしたら夢にも出てきた、まじプリキュアpic.twitter.com/z4L1zAFpra— バウムちゃん (@s162) April 1, 2024
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