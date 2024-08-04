日美少女摔角手「360°隔空迴旋」！超狂必殺技擊倒壯漢　宛如動漫

▲瑞希的超狂必殺技引發熱議。（圖／翻攝自瑞希IG）



記者王佩翊／編譯

日本女子摔角選手「瑞希」因為外型甜美，被封為「摔角女神」，她每次出賽都會穿上飄飄欲仙的華麗服裝，但是只要站上擂台，超強實力總是能讓對方輸得心服口服。不僅攻擊技巧高超，她的必殺技「渦飴」更具有超高觀賞性，隨著她整個人在空中旋轉，裙襬也跟著飛揚。

瑞希隸屬於東京女子職業摔角聯盟，她的招牌月牙眼與甜美笑容是粉絲們的最愛，而不只外表可愛迷人，她的摔角實力也不容小覷。一段瑞希使出必殺技「渦飴」的影片近日在社群媒體上翻紅。

該段影片拍攝於3月31日，當時瑞希出戰兩國國技館舉行的「GRAND PRINCESS `24」。在比賽中，她先是閃過對方攻擊，衝到邊繩，隨後靠著反作用力，彈跳至空中後，瞬間打橫，並開始360度旋轉，直接將對手撞倒在地，隨後又完美落地。

這段影片近日再度翻紅，網友更大讚她是「光之美少女真人版」。網友直言，「我只有在遊戲中看過這個招式」、「她是光之美少女嗎？為何撞到別人後還能在空中加速」、「這簡直是動畫」。

▲▼除了「渦飴」之外，瑞希還有多項技能。（圖／翻攝自瑞希IG）

談到自己的必殺技，瑞希說，這是一種從邊繩快速跑向對手的技術，同時還要在接觸對手的同時以360度迴旋的方式壓倒對方。取名靈感來自日本知名漫畫《鬼滅之刃》中栗花落香奈乎的「花之呼吸 陸之型 渦桃」。重點在於透過選手自身的體重和高速旋轉所產生的力量來壓制對手。