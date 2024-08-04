　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日美少女摔角手「360°隔空迴旋」！超狂必殺技擊倒壯漢　宛如動漫

▲▼日美少女摔角手「隔空迴旋」！超狂必殺技曝。（圖／翻攝自瑞希IG）

▲瑞希的超狂必殺技引發熱議。（圖／翻攝自瑞希IG）

記者王佩翊／編譯

日本女子摔角選手「瑞希」因為外型甜美，被封為「摔角女神」，她每次出賽都會穿上飄飄欲仙的華麗服裝，但是只要站上擂台，超強實力總是能讓對方輸得心服口服。不僅攻擊技巧高超，她的必殺技「渦飴」更具有超高觀賞性，隨著她整個人在空中旋轉，裙襬也跟著飛揚。

瑞希隸屬於東京女子職業摔角聯盟，她的招牌月牙眼與甜美笑容是粉絲們的最愛，而不只外表可愛迷人，她的摔角實力也不容小覷。一段瑞希使出必殺技「渦飴」的影片近日在社群媒體上翻紅。

該段影片拍攝於3月31日，當時瑞希出戰兩國國技館舉行的「GRAND PRINCESS `24」。在比賽中，她先是閃過對方攻擊，衝到邊繩，隨後靠著反作用力，彈跳至空中後，瞬間打橫，並開始360度旋轉，直接將對手撞倒在地，隨後又完美落地。

這段影片近日再度翻紅，網友更大讚她是「光之美少女真人版」。網友直言，「我只有在遊戲中看過這個招式」、「她是光之美少女嗎？為何撞到別人後還能在空中加速」、「這簡直是動畫」。

▲▼日美少女摔角手「隔空迴旋」！超狂必殺技曝。（圖／翻攝自瑞希IG）

▲▼除了「渦飴」之外，瑞希還有多項技能。（圖／翻攝自瑞希IG）

▲▼日美少女摔角手「隔空迴旋」！超狂必殺技曝。（圖／翻攝自瑞希IG）

談到自己的必殺技，瑞希說，這是一種從邊繩快速跑向對手的技術，同時還要在接觸對手的同時以360度迴旋的方式壓倒對方。取名靈感來自日本知名漫畫《鬼滅之刃》中栗花落香奈乎的「花之呼吸 陸之型 渦桃」。重點在於透過選手自身的體重和高速旋轉所產生的力量來壓制對手。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／「台灣女拳王」林郁婷打趴對手！　挺進4強保銅
獨／無業男辦性愛挑戰！騙砲6女撐15分沒射　許藍方：可自我訓
46歲孫芸芸曬逆天修長美腿！　飲食照曝光網驚：沒辦法做到
4強賽領先卻傷退！馬琳趴地痛哭　觀眾紅了眼眶鼓掌致敬
快訊／新北除草工滑落邊坡　生死不明！
快訊／國1連環撞！　嚴重回堵6公里
麟洋配今晚搶金「對手太帥」！　高顏值照被挖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列特拉維夫郊區發生持刀攻擊案　釀2死2傷

恐怖怪風「吹翻充氣城堡」！小孩秒彈飛　家長還在看熱鬧

被狂問「45歲怎還沒結婚？」 　印尼男暴怒活活打死鄰居

日美少女摔角手「360°隔空迴旋」！超狂必殺技擊倒壯漢　宛如動漫

川普提議「改在福斯新聞辯論」　賀錦麗秒拒：他怕了

烏克蘭擊沉「俄軍攻擊潛艦」摧毀4套防空系統　多地燃料庫也遇襲

去哪教英文更好？　外國鄉民一面倒「激推台灣」原因曝光

GG撞桿！　法撐竿跳選手「胯下一包」撞飛橫桿慘淘汰

狗狗每天被餵「乾乾+10塊雞肉」胖到54公斤　紐西蘭飼主遭判2個月

美前總統卡特「10月滿100歲」　生日願望曝：想投票給賀錦麗

林郁婷賽後外媒擠破頭　教練：已不能用心疼形容

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了

有工作了！樂天女孩Yuri「1年沒收入」　明年跳槽別隊？「滿多隊有來詢問」

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

美國男送女友「貓咪花束」　6奶貓探頭萌翻網：好浪漫❤

羅志祥揭「3張合照5張抱抱」心酸由來　「都是為了報答歌迷」：他們不想我丟臉..

農曆7月少穿黑、紅色　廖大乙：忌說「鬼」字

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

汽車突停路口斑馬線　放人下車後方全堵住

以色列特拉維夫郊區發生持刀攻擊案　釀2死2傷

恐怖怪風「吹翻充氣城堡」！小孩秒彈飛　家長還在看熱鬧

被狂問「45歲怎還沒結婚？」 　印尼男暴怒活活打死鄰居

日美少女摔角手「360°隔空迴旋」！超狂必殺技擊倒壯漢　宛如動漫

川普提議「改在福斯新聞辯論」　賀錦麗秒拒：他怕了

烏克蘭擊沉「俄軍攻擊潛艦」摧毀4套防空系統　多地燃料庫也遇襲

去哪教英文更好？　外國鄉民一面倒「激推台灣」原因曝光

GG撞桿！　法撐竿跳選手「胯下一包」撞飛橫桿慘淘汰

狗狗每天被餵「乾乾+10塊雞肉」胖到54公斤　紐西蘭飼主遭判2個月

美前總統卡特「10月滿100歲」　生日願望曝：想投票給賀錦麗

房貸緊縮！八大行庫本月追回新青安百億優貸款　民營設3關卡緩借

報名遊戲卻額滿？柯粉不滿「又玩同一招」　蔡壁如：7／17就說可參加

快訊／「台灣女拳王」林郁婷打趴對手　強勢挺進4強保銅

麟洋配今晚金牌戰！過去「5次交手」中國組合　戰績曝光

以色列特拉維夫郊區發生持刀攻擊案　釀2死2傷

「把健康寶寶還給爸媽！」全台貓頭鷹禁止私養　遇受傷鳥寶快通報

19歲兒認養小孩超有愛！陳子強笑：我要變成阿公了

中國結婚登記再創新低　1至6月年減近50萬對

恐怖怪風「吹翻充氣城堡」！小孩秒彈飛　家長還在看熱鬧

開箱日本岐阜CP值溫泉飯店！鄰近高山老街、車站徒步只要5分鐘

母女自撞翻覆　嬤PO影公審「機車惡意逼車！」反遭酸：哪來的勇氣

國際熱門新聞

開戰近了！　美籲公民「盡快離開黎巴嫩」

錢不夠遭司機逼道歉　男童頂烈日走2小時回家

五角大廈「披薩指數」暴增　暗示有大事發生

GG撞桿！法撐竿跳選手「胯下一包」撞飛橫桿

業務員跑步機上猝死影片曝！　喘氣下秒癱倒亡

美情報：伊朗5日將對以色列發動大規模空襲

同陷性別爭議　阿爾及利亞拳后晉4強痛哭

床墊睡了5年「Costco成功退貨」

未婚妻私揪6男開趴　他氣到當場悔婚

被揍46秒後控對手是男的　義女將：想道歉

狗狗被餵到54公斤　飼主遭判2個月

電動車鋰電池起火爆炸！停車場140輛車燒毀

台男澳洲遭刺死！15歲少年一刀捅進他心臟

女子百米摘金　聖露西亞奪奧運史上首面獎牌

更多熱門

相關新聞

蔡英文將循「李登輝模式」訪日？　蔡英文辦公室：目前並無此安排

蔡英文將循「李登輝模式」訪日？　蔡英文辦公室：目前並無此安排

根據媒體報導，前總統蔡英文受到各國智庫單位邀請，出訪日本可能性高，將比照「李登輝模式」，以探親名義訪日。對此，蔡英文辦公室發言人蔡舒景今（4日）表示，蔡前總統目前並無所稱訪日安排，當然亦無所謂「模式」，這是一則不正確的報導。

東京7月123人疑死於中暑　時隔6年突破百人

東京7月123人疑死於中暑　時隔6年突破百人

美軍直升機迫降神奈川稻田！　機上載12人

美軍直升機迫降神奈川稻田！　機上載12人

日圓升值、科技股賣壓夾擊　日股創4年最大單日跌幅

日圓升值、科技股賣壓夾擊　日股創4年最大單日跌幅

尋找2024下半年的幸運地點　12星座全解析

尋找2024下半年的幸運地點　12星座全解析

關鍵字：

摔角女子摔角日本瑞希必殺技

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

高雄妹遭3藝人「接力性侵」　提告敗訴

溺斃高中生「竟被迫下水」　閨蜜淚：在水裡7分鐘多絕望

鬼門今晚打開！命理師點名「最衰3生肖」

麟洋配爭金前遭酸「專贏奧運領獎金」

賀台灣首面獎牌入袋！迷客夏「買1送1」明天開搶

日男超想追AV女優！她揭「AV女優私下3種真面目」

花蓮透天厝車庫烈焰狂燒　屋主困3樓嗆傷

大蛇丸31歲買人生第一間房！2750萬入手百坪透天

童玩節2非洲舞者失聯！被找到不想回國

即／「台中最強燒鵝餐廳」清晨火警　訂位全取消

苗栗海邊租賃車沒熄火！車內3人已死亡

即／7-11、OK優惠來了！歡慶李孟遠奪牌推買1送1

應援麟洋配「揮台灣國旗」遭制止！外國大叔1招秒解

開戰近了！　美籲公民「盡快離開黎巴嫩」

更多

最夯影音

更多

林郁婷賽後外媒擠破頭　教練：已不能用心疼形容

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了

有工作了！樂天女孩Yuri「1年沒收入」　明年跳槽別隊？「滿多隊有來詢問」

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面