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演員級美貌！日24歲長跑女神超甜　跑完5千公尺「妝容仍完美」

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 除了跑步以外，山本對時尚也很講究。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴黎奧運日本隊田徑選手山本有真年僅24歲，2日出戰5000公尺長跑雖未能晉級，招牌妹妹頭在眾多選手中卻格外搶眼。其實她過去就因「演員級美貌」擁有高人氣，且就算完賽後臉上妝容依然完美，再度引發網友討論。

綜合《News Postseven》等日媒，山本從國中開始練田徑，去年奪得亞運會金牌，在2日的巴黎奧運5000公尺長跑預賽中，雖在前300公尺脫穎而出，但在3300公尺被對手反超，最終以15分43秒67的成績排名第17，無緣晉級決賽。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 山本的招牌瀏海也引發關注。（圖／翻攝自IG）

山本就讀以女子田徑知名的名城大學，在日本大專賽事多次跑出優異成績，但其實大二時曾因腳傷陷入低潮，還一度退出田徑部，後來為了早逝的母親決定重拾田徑，加倍努力練習，才能一路跑進奧運殿堂。

除了跑步以外，山本對時尚也相當有熱情，甚至擁有「時尚教主」的稱號，在IG上傳出遊或日常照片時，留言也有不少不認識她的網友問道，「是女演員嗎」、「還以為是女演員的IG」。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 山本出身以女子田徑知名的名城大學。（圖／翻攝自IG）

山本跑步前會細心檢查瀏海、妝容和美甲，有時口袋裡還會隨身攜帶梳子整理瀏海。2日山本在巴黎奧運初登場，現場廣播介紹到她時，她也將雙手食指放在臉頰上做出俏皮姿勢，引發日本網友討論。

網友紛紛表示，「她就算剛跑步完也很可愛」、「她好漂亮，就算是比賽也穿得很講究」、「第一次認識她，真的好可愛」、「就算跑了5000公尺，她的睫毛還是翹的」、「她真的很亮眼」。

社群平台X上一篇網友整理奧運正妹選手的文章累積近3千萬點閱，山本在4名選手中獲選冠軍，而她本人1日也親自現身回應，「我嗎？」表示受寵若驚，短短貼文更是突破2600次轉推，粉絲紛紛留言，「美人降臨！」

儘管在奧運預賽被淘汰，山本依然展現出樂觀態度，笑著離開會場。她受訪稱在比賽中看到很棒的景色，也提升了自信，享受到跑步的樂趣，會繼續朝向明年的東京世錦賽邁進。

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