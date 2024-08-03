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基隆表揚中正區27位模範父親　謝國樑感謝父愛樹立良好典範

▲基隆表揚中正區27位模範父親。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆表揚中正區27位模範父親。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

慶祝即將到來的父親節，基隆市中正區公所1日舉辦模範父親及好人好事表揚活動，在與會嘉賓及家眷的見證下，市長謝國樑表揚中正區27位模範父親及22位好人好事代表，稱頌受獎者的善行事蹟，為家庭及社會樹立良好的典範。

謝國樑致詞時，首先對於49位受獎者的善行事蹟表示肯定，感謝大家為家庭及社會樹立良好的典範，他也列舉市府在中正區推動的多項建設成果，包括即將誕生的第2座寵物公園、沙灣歷史園區的音樂空間等，希望與所有的模範父親、好人好事代表們一起努力，讓中正區越來越好。

▲基隆表揚中正區27位模範父親。（圖／記者郭世賢翻攝）

在中正區推舉的模範父親代表中，中砂里林文雄曾於長榮海運公司任職船長多年，後來改陸勤工作，再借調淡江大學航海系任教5年多後，並蒙公司重託回聘至正式退休，育有子女3人，長女出生後患有腦性麻痺，次女任職於國立台灣圖書館，長子於實業公司擔任產品經理，如今兒女事業有成，可謂是苦盡甘來，且平日熱心協助鄰里，因此獲推舉將代表中正區接受全市表揚。

至於中正區信義里郭高標夫妻志趣相投，參加基隆榮譽觀護協會共同從事觀護輔導行列，亦擔任基隆地方法院調解委員，執行調解止訟甚獲好評，處理公共行政事務分享心得成果，在調解當中偶遇更生人時，總是商請被害人給予重新做人機會、予以寬恕改過遷善，諸多公益善行不勝枚舉，因此被推薦代表中正區接受全市好人好事代表表揚。

▲基隆表揚中正區27位模範父親。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆表揚中正區27位模範父親。（圖／記者郭世賢翻攝）

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