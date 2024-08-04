不甩柯文哲稱藍白DNA差太多　朱立倫：「合作」為台灣努力

▲朱立倫出席新竹縣國會改革宣講場。（圖／國民黨提供）



記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選藍白合還沒翻頁？民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪日前透露，柯在藍白合過程中有一絲絲後悔，對此柯昨則坦言藍白DNA差太多，「合作的合可以，合併的合我看就不同」，還稱談合的過程中害民眾黨民調掉兩次。國民黨主席朱立倫今（4日）則強調，「我們一定是合，包括和平的和、合作的合」，大家共同為台灣來努力。

民眾黨昨天在高雄舉辦第二屆第二次黨代表大會及5周年黨慶，黨代表大會開始前，柯文哲接受媒體聯訪提到大選藍白合時表示，當時討論藍白合時，白的選民先跑掉一半，等到藍白合破局後，藍的選民又跑掉一半，他們研究過，過程中民調掉兩次。

柯文哲對於藍白合的最新版本，「要是沒有藍白合的話，他民調始終第二，最後投票意向會是藍的會投白」，不過白無法投藍，若雙方不合，自己最終會是棄保效應的得利者。

朱立倫今日上午出席國民黨新竹縣黨部基層小組長以上幹部訓練暨國會改革說明會，被問到怎麼看民眾黨主席柯文哲說藍白合，兩個政黨DNA差太多？朱立倫回應，從正面的角度來看，「至少我們一定是合」，這個「合（和）」包括和平的和、合作的合，這個都是正面的，我們會持續合作、共同為台灣來努力。

