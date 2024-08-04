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國家變賴家！賴清德新資政涉Metoo、賣藥仔　朱立倫喊話用人唯才

▲朱立倫出席新竹縣國會改革宣講場。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫出席新竹縣國會改革宣講場。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

總統府日前公布新聘資政27人、國策顧問73人，包括行政院前院長蘇貞昌、駐日代表謝長廷、前立委余天，還有總統賴清德舅舅童永，其中《府城之聲》電台負責人康銀壽、Me Too風波中被爆涉性騷擾而請辭資政的小英之友會全國總會長顏志發回鍋，引爆爭議。國民黨主席朱立倫今（4日）對此感嘆，「國家就是他家，國家變賴家」，總統賴清德應共同開闊心胸、用人唯才。

康銀壽是聚安堂藥廠股份有限公司的董事長，也是《府城之聲》的台長，藝名「志明」，在台南政媒介頗具影響力，賴清德當醫生時就曾在《府城之聲》主持節目；不過2016年年初，康銀壽因聚安堂藥廠涉嫌違反《健康食品管理法》被台南地檢署處分緩起訴，仍獲聘國策顧問；去年在Me Too風波中被爆涉性騷擾而請辭資政的小英之友會全國總會長顏志發再度回鍋，甚至連基隆市慶安宮主任委員、高齡98歲的童永獲都獲聘資政。

朱立倫今日出席「新竹縣國會改革說明會」時，被問及新資政、國策顧問爭議多，朱指出，自己想用一句話形容，很多人都說「民進黨當政國家就是他家，國家變賴家」，沒有什麼特殊。

朱立倫認為，但是這些都不是重點，真正的事關國民最重要的，包括NCC委員、大法官等重要職位，如果還是用「我家」的觀念，用「賴家」的觀念，那就會影響國家最深遠。

朱立倫喊話賴清德，希望民進黨能夠真正了解，為了台灣民主不能夠從政黨的角度，而是一定要從中華民國、從整個台灣發展的角度，共同開闊心胸、用人唯才。

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