嘉鳳獅子會助環島圓夢　捐助修緣育幼院腳踏車停放站

▲嘉鳳獅子會捐贈修緣育幼院腳踏車車棚 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

修緣育幼院113年度圓夢計畫「環島拼圖．我要去南投」將於8月5日至10日展開，13位修緣小勇士將挑戰自行車穿越南投的高山峻嶺，嘉鳳獅子會在總監張秀華與蔡吳秀美榮譽會長及眾獅姊協助下，捐助環島用腳踏車停車棚，期冀成為育幼院孩子們心靈的庇護所，讓他們在成長的道路上更堅定、更有信心。

在啟程日當天，國際獅子會台灣總會2012~2013年度總會長蔡金鍊親臨現場，鼓勵並支持育幼院的孩子們，並表示：「特別感謝嘉鳳獅子會的獅姐們，看見孩子的需要，送給了孩子們希望之棚這一個大禮物，同時也希望孩子們在挑戰中獲得更多的成長與啟發。」

此外，修緣育幼院李院長宗益不僅表示感謝，同時也期許孩子們能在這段旅程中發現更多關於自己的力量與無限的可能性。

「圓夢計畫」自2022年起步，從彰化的200公里挑戰逐步擴展，去年更完成了全台灣980公里的驚險旅程。今年，他們將挑戰南投的高山路線，這是一場新的挑戰，將為他們帶來全新的成長體驗。

嘉鳳獅子會長期以來一直支持修緣育幼院的活動，特別是這次腳踏車環島挑戰。他們的慷慨支持不僅體現了對孩子們成長的關懷，更提供了一個重要的資源支持，值得一提的是，嘉鳳獅子會了解育幼院孩子們的需求，在張秀華總監與蔡吳秀美榮譽會長帶領之下，長期以來一直給予院童們滿滿的愛與支持。

他們得知孩子們缺少停放腳踏車的地方，隨即引荐嘉鳳會第38屆會長林秝宸獅友一同來圓孩子們的夢。因此，嘉鳳獅子會全體獅友決定向修緣育幼院的小勇士們贈送一個特別的禮物—希望之棚：修緣小勇士腳踏車停放站。

修緣育幼院將繼續致力於孩子們的全面發展，期待更多的愛心人士和團體加入，共同為需安置的孩子們創造更美好的未來。