台灣高鐵落實弱勢關懷　捐票育幼院首遊台北

▲▼ 高鐵嘉義站助育幼院童圓夢 ，歡喜遊台北 。（圖／台灣高鐵嘉義站提供）

記者翁伊森／嘉義報導



高鐵嘉義站暖心送愛，協助育幼院童圓夢出遊！今（2）日嘉義市私立修緣育幼院的師生們，帶著雀躍的心情出現在高鐵嘉義站大廳，在高鐵公司的協助下，準備搭車前往台北一日遊。出發前，高鐵嘉義站副站長周誼廷特別代表高鐵公司獻上祝福，並介紹高鐵嘉義站的特色及相關設施，希望此行不僅能讓學童們親身感受快速平穩且友善舒適的高鐵旅程，更增加許多生活知識，豐富人生體驗。

修緣育幼院長李宗益表示，礙於出遊經費是一筆不小的負擔，育幼院孩子們鮮少有機會出外體驗搭乘大眾交通工具，高鐵更是只有在圖片或影片中看過而已，難以實現院童搭高鐵出遊夢想。當他們得知可以搭高鐵出遊時不禁喜出望外，興奮又開心的心情溢於言表，早早就開始期待這場體驗之旅，也迫不及待想分享這趟旅程的學習及發現。

李院長感謝高鐵公司聽到院童的心聲，讓從未坐過高鐵的院童們能一圓搭高鐵出遊夢想，親眼看到及親身體驗關於高鐵的一切，創造許多美好的回憶。希望這次旅行能讓這些孩子們感受到社會的關懷和支持，更勇於走向戶外、擁有自信，迎接更美好的人生。

高鐵嘉義站副站長周誼廷表示，希望這次院童們的高鐵旅遊初體驗，能讓他們感受到高鐵的便捷舒適，從真實接觸中學習知識，同時獲得嶄新的生活體驗，留下快樂回憶。未來高鐵公司也將持續秉持回饋地方、關懷弱勢的理念，讓台灣高鐵不僅提供旅客安心乘車的環境空間、舒適便捷的旅運服務，更是持續散播愛與幸福、傳遞溫暖關懷的交通運具。