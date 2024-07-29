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社會 社會焦點 保障人權

嘉鳳獅子會校園宣導反毒詐　顏正國更生人角色現身說法

▲▼ 嘉鳳獅子會攜手顏正國拒毒反詐反霸凌 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉鳳獅子會校園拒毒反詐反霸凌 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導


由於暑假期間青少年在校時間減少、校外活動機會增加，為讓學生瞭解毒品、詐騙、霸凌等重要性，國際獅子會300E-1區嘉鳳獅子會29日在嘉義市民生國中舉辦「兒少保護 拒毒 反詐 反霸凌」宣導活動，希望透過更生人的實際經歷，分享曾不慎染毒的沉痛，以及如何翻轉人生的正向力量，藉此強化年輕學子拒毒反霸凌的意識，傳遞追求夢想的勇氣

▲▼ 嘉鳳獅子會邀請顏正國現身說法 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉鳳獅子會邀請顏正國(圖右)現身說法 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉鳳獅子會會長林秝宸、嘉義市議員張秀華、嘉義市政府警局第一分局、第二分局及民生國中校長張金龍共同出席此一活動，該宣傳活動不僅在民生國中活動中心盛大舉辦，還特別邀請演出國片「好小子」成為家喻戶曉的童星〜顏正國導演至現場與學生們零距離的互動。

▲▼ 嘉鳳獅子會攜手顏正國拒毒反詐反霸凌 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉鳳獅子會嘉鳳獅子會會長林秝宸 。（圖／記者翁伊森翻攝）

顏導曾因年少輕狂染上毒癮等罪，被判徒刑。父親的過世讓他醒悟過來，因入獄無法見父親最後一面更成為一生的遺憾。他並不擔心撕不掉｢更生人｣的標籤，獄中的悔悟讓他放下拳頭揮毫人生新顏色，透過學習書法開始思考生命意義，戒毒出獄後重新開始新人生。顏導說「我學習書法，也學習做人。書法很難，做人更難。」

▲▼ 嘉鳳獅子會攜手顏正國拒毒反詐反霸凌 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市議員張秀華 。（圖／記者翁伊森翻攝）


顏正國演講的題目為｢少年吔！讓我來告訴你什麼叫做帥！｣，並與嘉義市政府少年輔導委員會與嘉義市政府警察局暨所屬的第一分局、第二分局，以及校外會等單位一同進行兒少保護.拒毒.反詐.反霸凌宣導，告訴學生防範毒品最新知識。此外，如何向校園霸凌勇敢說不，強調拒絕校園霸凌從你我做起，以及教導學生如何辨識詐騙釣魚簡訊與處理方式等，進行宣導。

▲▼ 嘉鳳獅子會攜手顏正國拒毒反詐反霸凌 。（圖／記者翁伊森翻攝）

林秝宸表示，她本身也是三個孩子的母親，為讓年輕學子拒絕毒品誘惑、快樂學習成長、守護自身安全，並進一步瞭解毒品如何影響社會秩序、耗費警政與醫療資源，因此邀請更生人顏正國導演透過其真實故事來現身說法，並偕同嘉義市政府警察局來共同宣導拒毒.反詐.反霸凌等知識。

▲▼ 嘉鳳獅子會邀請顏正國現身說法 。（圖／記者翁伊森翻攝）

國際獅子會以培育優秀公民、關懷社會福祉、恪守道德規範為宗旨，希望藉由此次的「拒毒.反詐.反霸凌」的宣導活動，建立學生反毒意識與平等概念，讓嘉義市成為安全宜居，青少年得以健康成長的城市。

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