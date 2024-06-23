謝龍介、張秀華聯合服務處揭牌　強調地方、中央一條龍服務

▲ 嘉義市長黃敏惠（圖左２）出席謝龍介、林倩綺、張秀華（圖右１）聯合服務處揭牌 。（圖／張秀華服務處團隊提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國民黨不分區立委謝龍介、林倩綺與嘉義市議員張秀華的聯合服務處今（23）日下午2時揭牌成立。市長黃敏惠到場祝福，張秀華表示，聯合服務處成立後將大大提升服務量能，她會和兩位立委共同服務市民，未來三人會全力協助市長黃敏惠推動各項市政工作，加強中央、地方資源整合，打造地方、中央服務一條龍的效率模式。

謝龍介、林倩綺、張秀華聯合服務處，今天在嘉義市西區自由路上成立，立委林倩綺、嘉義市議員張秀華親自參與，立委謝龍介由辦公室執行長童小芸代為參加，市長黃敏惠、多位里長以及國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯，各地方社團等，以及大批支持者皆到場參與，活動場面熱絡。

黃敏惠說，聯合服務處的成立是中央與地方共同的努力，攜手合作才有力量，嘉義市為全台面積最小的縣市很容易被忽略，但擁有最大的能量，都是大家的團結打拼才能被看到。黃敏惠更提到，林倩綺委員是專業學者，謝龍介委員出身基層，大家要攜手合作才能更深入的基層，把對的事情越做越好。

林倩綺委員說，她先後在高雄縣與新北市擔任文化局長，最後在南華大學任教，在嘉義市待了二十年，與張秀華議員也認識多年，期盼未來與張秀華議員為中央和地方並肩作戰。

董小芸執行長表示，雖然擔任執行長僅四個月，但她與謝龍介委員已認識十年，謝龍介委員與張秀華議員兩位都分別擔任過台南市與嘉義市議會的國民黨黨團書記長，兩人時常有互動。期許大家攜手團結起來為嘉義市、台南市、全台灣為人民打拼，讓綠地翻藍天。

張秀華說，當初參選立委的初衷就是希望能服務更多民眾，雖然選舉結果不如預期，但她認為曾經對選民的承諾不能忘，會秉持初衷繼續為嘉義市的鄉親服務，選舉時提出的政見如爭取鐵路高架化中央全額補助、興建輕軌、建設總圖等，也會和兩位立委協助嘉義市爭取。

她還說去年立委選舉時，謝龍介委員來嘉義市助講時，曾允諾過會協助爭取預算建設嘉義市，希望未來能幫助市府向中央爭取更多經費建設嘉義市；林倩綺則是教育及文化委員會的委員，對於協助嘉義市爭取總圖書館必有加分作用，期盼透過兩位立委的專業背景，建立中央與地方資源的整合平台，讓服務品質更到位與多元，提供市民朋友實實在在的幫助。她還說此次聯合服務處成立，沒有任何選舉與政治考量，僅是為了更深更廣地服務鄉親，國民黨在嘉義市還有許多優秀的人才，相信國民黨未來一定會推出最強、最棒的人選，投入2026市長選舉。

提到國會改革，林倩綺委員把國會改革案比喻為禿鷹理論，認為國會改革是很正常的事情。童小芸執行長說現在國會改革案所提的75條法案，都是民進黨自馬英九前總統時期所提出，現在民進黨全盤不承認，更提到過去8800億前瞻預算、雞蛋進口等民進黨皆沒經過討論就快速通過。這些弊案都需要透過國會改革才能抽絲剝繭，不浪費民脂民膏。張秀華表示國會改革覆議案未通過，民進黨擬提請釋憲，但她認為國會改革一定要通過，並提到財政收支劃分法多年未修改應重新討論，讓地方政府得以順利推動地方建設。