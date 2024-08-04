才剛奪金！「擊劍女神」告別全職運動員　透露人生的下一步

▲江旻憓為香港奪下巴黎奧運的第一面金牌。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港「擊劍女神」江旻憓幾天前才在巴黎奧運奪金，4日她突在社群媒體上宣布，決定休息一下，告別全職劍擊運動員生涯，期待新的職涯，並將為設立自己的慈善基金作準備，讓小朋友重拾運動樂趣。江旻憓奪金後將獲得香港頒發的600萬港元（約2350萬元新台幣）獎金，他打算將部分獎金用於成立自己的慈善基金會，讓更多人能感受運動。

江旻憓提到，她非常感恩可以用差不多20年的時光專心打劍，並衷心感謝家人及朋友沿途的鼓勵及支持。

江旻憓指出，在完成第三次的奥運之旅後，她决定休息一下，告別全職劍擊運動員生涯，「我期待有新的職業發展，讓我可以學習及成長，裝備自己，回饋香港；同時累積經驗，為設立自己的慈善基金做好準備，讓小朋友重拾運動的樂趣。」

江旻憓還說，「我很感激劍擊團隊每一位給予我的無限支持。我們必定會在劍擊的路上再相遇。」

江旻憓拿下金牌之後，將獲得香港頒發的600萬港元（約2350萬元新台幣）獎金，這也是全球最高的奧運金牌獎金。對於獎金的用途，江旻憓說，首先會想想怎麼感謝大家，要幫教練、團隊、醫生、物理治療師買禮物，「真的很感動，謝謝他們一直以來幫忙！」

江旻憓還想把獎金用於慈善用途，她說，打算成立一個非營利的慈善機構，讓更多人可以體驗及感受運動，有點像是「奧夢成真」計劃，但會是屬於她自己的版本，「不過，我不會用我自己的名字來命名！」

江旻憓出生於1994年，11歲就接觸擊劍，並很快愛上這項運動，她曾透露，媽媽有勸過她換一個興趣，像是跳舞之類的，但她不喜歡，因為擊劍能對打、又像芭雷舞一樣，是很完美的運動，「雖然被擊中可能會痛，還可能瘀青，但一下就沒感覺了。」

除了擊劍上的優異表現外，江旻憓也是「學霸」，成功考入美國史丹佛大學就讀國際關係，後來又攻讀中國人民大學法律碩士，並在2021年9月入學香港中文大學法律博士課程。

文武雙全的江旻憓還擁有亮麗的外型，甜美的笑容、178公分的模特兒身高，以及空靈的氣質，也令她經常受到媒體關注，更被港媒稱為「體壇小林志玲」。

江旻憓一直沒有傳出感情方面的消息，她在受訪時坦言，成為全職運動員之後，找男朋友「很難、很難」。而對於擇友條件，江旻憓害羞表示，希望對方心地善良、有幽默感、喜歡運動，身高不用比自己高也不要緊。