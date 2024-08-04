若「麟洋配」今晚奪金　蔣萬安曝獎金加碼！王齊麟可拿至少272萬

▲蔣萬安2日下午低調帶著金牌啤酒，拜訪拳擊好手吳詩儀位於內湖老家開的麵店。（資料圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

「拳擊美少女」吳詩儀3日在巴黎奧運拳擊女子60公斤級勇奪銅牌，也是本屆中華代表隊至今第2面獎牌（2銅），而台灣黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋今晚10時力拚金牌，全民關注。由於王齊麟為台北市民，針對若奪下金牌，北市會加碼多少獎金？台北市長蔣萬安4日回應，可拿至少272萬元。

蔣萬安4日上午出席中正、萬華區中等學校郵輪海外見學團公益活動，針對昨有無幫台北市的選手吳詩儀加油？蔣萬安直言「當然有」，很高興她為台灣爭取到銅牌，前天也特別到吳詩儀爸媽的店加油打氣、現場留言鼓勵，希望對方未來在競賽上能有好表現；而除了吳詩儀以外，今晚「麟洋配」要再次出戰爭取金牌，非常希望能夠為台灣拿下第一面金牌。

蔣萬安提及，此次北市很多選手都表現亮眼，包括有「世界貓王」之稱的唐嘉鴻，將於5日出戰男子體操單槓項目，以及拳擊好手黃筱雯，雖然這次沒有順利晉級，但黃稱「接受失敗才是真正贏家」的心態讓他非常感動；不管是在先前的全中運宣傳影片拍攝，或去年杭州亞運結束後，都跟台北市幾位選手能有機會見面，「他們真的是台灣之光、台北驕傲」。

媒體追問，會不會想聽國旗歌？蔣萬安說「對」，倘若能爭取到金牌，目前看起來最快有機會爭取到第一面金牌的，就是晚上的「麟洋配」，王齊麟是台北市選手，自己6月剛好在同場活動上一隊，感到非常的安心，現在看到對方「神之換拍」、「鬼之換拍」，還有「躺著就贏」，網路上有很多討論，希望大家今天一起集氣，為「麟洋配」爭取金牌加油。

另外，勇奪金牌的選手除了能拿到最高2000萬元國光獎金，由於「麟洋配」李洋是金門人，金門開出300萬元加碼獎金，而王齊麟為台北人，被問到台北市此次加碼多少？蔣萬安回應，自己有跟同仁講，一定要為台北市選手加碼，所以拍板定案會加倍，相較於上一屆東京奧運、去年杭州亞運，如果獲得金牌，獎金加上訓補金全面提高，選手能拿到至少272萬元。