李孟遠奪銅英國《衛報》竟誤植「泰國隊」　上屆東奧也寫錯

▲台灣定向飛靶好手李孟遠巴黎奧運奪銅。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

台灣射擊好手李孟遠3日在巴黎奧運男子定向飛靶決賽奪銅，不僅是台灣本屆奧運第一面獎牌，也是我國奧運史上第一名射擊獎牌，但英國《衛報》卻在報導中將李孟遠寫成來自「泰國」，且上稿至今已12小時仍未更改。

李孟遠3日在男子定向飛靶決賽射下45分，勇奪我國奧運史上第一面射擊獎牌，也是台灣本屆奧運第一面獎牌。李孟遠受訪時指出，「我從小就看偶像漢考克（Vincent Hancock，本屆金牌）比賽影片，沒想到今天我居然可以跟他一起站在奧運決賽場裡，真的是沒想過的事情。」

▲李孟遠奪銅英國《衛報》竟誤植「泰國隊」。（圖／翻攝自衛報）



英國《衛報》也報導了這場比賽的結果，但是內文卻將中華隊的李孟遠，誤植為來自「泰國」（Thailand），且上稿至今已12小時仍未更改。

事實上，這已非《衛報》第一次出錯。在2021年東京奧運，俄羅斯因禁藥問題，選手僅能以俄羅斯奧會（Russian Olympic Committee）的名義參賽，而俄委會的英文縮寫為ROC，與中華民國（Republic of China）的縮寫相同，導致《衛報》在網站中將中華隊（Chinese Taipei）誤植為ROC。

►圖輯／中華隊第8天進帳2銅牌！ 陳念琴「手比愛心」喊：我要金牌

►羅威納犬「扣打」加持帶好運！奪銅射擊好手李孟遠紓解壓力都靠牠

►李孟遠打到一半有點想哭 奪牌跟父親教練擁抱：這是父親節禮物