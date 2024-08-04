「麟洋配」遭酸民攻擊只想拿獎金　周玉蔻挺：給他們2億都不嫌多

▲麟洋配李洋、王齊麟。（圖／路透）

記者郭運興／台北報導

2024巴黎奧運如火如荼進行，台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟成功闖進金牌戰，但3日深夜李洋貼出「酸民私訊」，質疑麟洋配平時大賽輸球，只想在奧運贏球，領取千萬獎金。對此，媒體人周玉蔻今（4日）表示，酸民根本是敵軍心理戰，金牌獎金2000萬很多？以國際曝光度困難度，2億都不嫌多！

麟洋配4日將挑戰衛冕羽球雙打金牌，酸民卻私訊李洋批評，「平常巡迴賽都1、2輪就出局了，為什麼偏偏贏在奧運。有一次台北公開賽只拿第2名，是丟臉丟到全世界？來比的都是排名較後面的，結果你們還只拿第2，然後現在奧運又要領2000萬了，知道那是人民辛苦繳出去的錢嗎？」

李洋則回應對方，相信每一場都好想拿到勝利，身為台灣的公民，自己也有繳稅，如果以錢為出發點，那就失去他參與這項運動的本質了，不想讓努力白費，不想讓支持的人難過。

對此，周玉蔻於臉書表示，奧運金牌獎金2000萬很多嗎？以台灣國際曝光度困難度計算，2億都不嫌多‼

周玉蔻批評，酸民根本是網軍來騷擾麟洋心理狀態的，是敵軍心理戰。麟洋配加油，拼！

依據我國《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，奧運金牌獎金2000萬元、銀牌700萬元、銅牌500萬元，奧運前3名也可選擇按月領取獎金，第1名12.5萬、第2名3.8萬、第3名2.4萬。

▼麟洋配爭金前夕，收到惡意訊息。（圖／翻攝自Instagarm／李洋，點圖放大）