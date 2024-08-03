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鬼門要開了　「民雄鬼屋」上網求售！開價6874萬

「民雄鬼屋」正式名稱為「嘉義劉家古樓」，是早年民雄富豪劉容如在1929年興建，歷史已近百年。（圖／翻攝維基百科）

▲「民雄鬼屋」正式名稱為「嘉義劉家古樓」，是早年民雄富豪劉容如在1929年興建，歷史已近百年。（圖／翻攝維基百科）

圖文／CTWANT

嘉義縣知名景點「民雄鬼屋」為當地劉姓望族在1929年所建，歷史已近百年。不過劉家搬離後年久失修、荒煙蔓草，遂成當地靈異傳說。3年前，劉家後人將古宅連同周邊土地公告求售，每坪開價6.8萬元，總價約6800餘萬，比周邊土地每坪單價8萬至10萬元略低，但至今還未找到買家。當地房仲業者指出，鬼屋「名氣太大」並非是未能售出的主因。

「民雄鬼屋」正式名稱為「嘉義劉家古樓」，是早年民雄富豪劉容如在1929年興建，洋樓加庭院佔地千坪，是三連棟的日式巴洛克風豪華洋樓。但是劉家在1945年後舉家搬離，古樓也隨之荒廢，加上時日久遠生出的各種靈異傳說，遂成為知名的「民雄鬼屋」，不但有電影以為題材拍攝，每逢農曆七月，劉家洋樓也會引來大批好奇民眾探險。

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圍繞民雄鬼屋的靈異傳說甚多，據傳當年古宅男主人與婢女偷生情愫被女主人發現，女主人便無所不用其極的虐待婢女，婢女最終不堪受辱而投井自殺，後來宅內便不時傳說有人看到婢女的靈魂在屋內遊蕩。

後來劉家在1945年左右搬離，古樓成為1949年來台國軍的駐紮據點，當時供電系統落後，夜間經常一片漆黑，士兵間常傳說會看見鬼影，導致人心惶惶。甚至有傳言提到有軍官看見鬼影後開槍誤殺士兵，讓當地傳說再添一樁。還也有人繪聲繪影的傳言，古宅牆上的彈孔是日軍來台時留下的，據傳日軍駐紮此地時，因不明原因在此發生多起舉槍自盡事件。不過後人找尋歷史文件，沒有發現日軍駐紮該地的紀錄，因此可信度極低。

如今，「民雄鬼屋」與「大士爺廟」、「柳相士」被譽為「 民雄三寶 」，雖然靈異傳說不斷，但每逢農曆七月就會湧入大批觀光客前往遊賞。

2020年夏天，劉家古樓的部分持有者開始分割出售古宅，包含建物主體總共375坪，但未能順利出售。近日有房仲業者再次上網掛出求售訊息，並且表示經他協調，現已取得完整1000坪土地。地主開價6875萬，等於每坪6.8萬，比周邊行情價8萬至10萬元略低，已有數十組客人詢價，還曾有財團想要買下打造成旅館，但最後都未能敲定。

鬼門開前搶話題？「民雄鬼屋」上網求售　3年未成交原因曝光

▲近日有房仲業者再次經民雄鬼屋上網掛出求售訊息。（圖／翻攝FB／嘉義套房透天公寓出租出售）

房仲業者指出，「民雄鬼屋」至今未能成交，除去鬼屋名氣太大，價格仍是主因，不過因基地全是建地，具投資潛力。業者還提到，鬼屋是全台知名景點，可規畫做觀光用途，因土地所有權人也不急著賣，目前就順其自然，靜等有緣人接手。

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