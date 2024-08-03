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鬼門今晚打開！命理師點名「最衰3生肖」　子時前快回家

8月4日週日是農曆7月第一天，俗稱鬼門開，有許多禁忌要注意。（示意圖／Pixabay）

▲8月3日晚間11點鬼門開，有許多禁忌要注意。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

8月4日週日是農曆7月（鬼月）第一天，俗稱鬼門開，許多禁忌更需要注意！命理師江柏樂指出，鬼月常有「好兄弟抓交替」的狀況，點名最衰3生肖外，也勸民眾在子時前回家，不要亂跑在家最安全。

根據《NOWnews》報導，江柏樂提到在台灣鬼門開後，好兄弟在這段時間只要不踰矩，神明部會管控其行為，但還是有一些不守規矩的會趁機「抓交替」，因此民眾在鬼月時，會特別注意自身安全。

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週日鬼門開！命理師點名「最衰3生肖」　防被抓交替勸這時間前回家

▲命理師江柏樂點名最衰3生肖，還勸大家子時前回家最安全。（圖／翻攝江柏樂風水好好玩臉書）

其中他點出，今年犯太歲正沖「龍、狗」，偏沖「牛、羊」，在民俗觀念裡生肖龍和虎不怕陰，因此運勢要注意的主要是「狗、牛、羊」，3生肖的民眾更要特別留意安全。

不只在鬼月最衰3生肖要注意，江柏樂也說，偶數屬陰，生肖偶數「牛、兔、蛇、羊、雞、豬」；農曆雙數月生者「2、4、6、8、10、12」月；偶數時辰生者「丑、卯、巳、未、酉、亥」時生者，以上3點符合2點，運勢相對也會比較不好。

而大多數民眾知道鬼月的晚間盡量不要在外逗留，江柏樂也分享子時（晚上11點）後，氣場開始轉變「陽衰陰盛」，因此鬼門開期間建議大家子時前回到家，家裡通常是最安全的地方。

另外，江柏樂也提醒，年輕人間流行「凶宅拍婚紗」、「鬼屋探險」等，在鬼月最好全部暫停。還有現在大多遺體是火葬處理，「鬼魂容易被燙傷」，水邊就容易聚陰，盡量避開這些地方。

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