少女激情被閨蜜偷拍外流！　19歲男為脫罪瞎掰：是被強脫衣服逼的

▲19歲男子阿強（化名）被發現與14歲小女友發生性關係，竟誣指是學姐、同學在旁強迫。（示意圖／photoAC）

記者黃宥寧／台北報導

敢做要敢當！19歲男子阿強（化名），在網路上認識12歲少女小欣（化名），並於元旦當天發生性關係，孰料小欣2名閨蜜竟躲起來偷拍，並分享影片給同學。事後小欣家長知道後怒告，阿強為脫罪竟撒謊說「是小欣閨蜜強迫發生」，更稱對方比他大隻無法反抗。士林地院審結依未滿14歲女子性交罪，判處3年6月有期徒刑，另依偽證罪判處4月。

2021年底阿強在網路上認識小欣，雙方聊天交往，並於隔年元旦當天在小欣家發生性關係。孰料，2人愛愛過程被小欣的2名閨蜜偷偷拍下，還傳給同學看，事後小欣家長知情後，對阿強、2名閨蜜提告。

當少年法庭調查閨蜜案件時，阿強為逃避罪責，竟在庭上作偽證謊稱，是被小欣閨蜜逼迫進行性行為，甚至被丟布偶威脅說「如果不同意，就會讓小欣在學校過不去」，拒絕後對方竟強脫衣，甚至用腳踩，更一度說「她們比我大隻，我無法反抗」。

少年法庭認定，阿強和小欣是自願發生性行為，並認為閨蜜脅迫的部分證據不足，因此閨蜜犯有妨害秘密罪，應予訓誡，並給予假日生活輔導，當法院訊問小欣並提示證據後，阿強才坦承犯行。

合議庭認定，阿強明知小欣未成年，卻為了滿足自己的私慾發生性行為，並在法庭上做出虛偽的證詞，阻礙司法查證，依對未滿14歲女子性交罪判處3年6月有期徒刑，再依偽證罪判處4個月；同時考量阿強心態狡猾，犯罪後的態度也不佳，並且沒有達成和解，因此不予宣告緩刑。全案可上訴。