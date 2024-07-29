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柯文哲提告祭旗吞敗！卓冠廷獲判無罪　開嗆他雙標：脆弱如玻璃

▲▼卓冠廷獲判無罪後，痛批柯文哲胡亂提告，浪費司法資源， 。（圖／ETtoday資料照）

▲卓冠廷(右)獲判無罪後，痛批柯文哲(左)胡亂提告，浪費司法資源。（圖／ETtoday資料照）

記者黃宥寧、吳佩蓁／台北報導

新北市議員卓冠廷2022年在《94要客訴》節目中爆料，民眾黨主席柯文哲與新竹市長高虹安為新竹市政府人事佈局「塞人」爆口角，甚至不歡而散，遭柯文哲提告加重毀謗。士林地院今（29日）宣判卓冠廷無罪，對此，卓冠廷表示，台灣是有言論自由的國家，政治人物因公眾事務遭受檢視及評論，本就該虛心接受，痛批柯文哲告他是雙標「脆弱如玻璃」。

卓冠廷表示，從柯文哲的自訴狀裡，就一再證實他的所說的人、時、地全部正確，且歷經多次開庭，他親自出席，但柯文哲一次都沒到庭。

他表示，台灣是有言論自由的國家，政治人物和公眾人物因為公眾事務遭到社會公眾的檢驗與評論時，都應該有虛心接受的雅量，「很遺憾，柯文哲在我電視評論他介入竹市府人事時，選擇告我來『祭旗』」。

卓冠廷認為柯文哲當初提告說要「拿他祭旗」，這句話就證明，「柯文哲不是因為我冤枉他有妨礙到他名譽要告我，他只是要找一個對象來告，要讓批評他的其他人害怕，證明他的人格特質和氣度格局，不足以擔任國家重要大任，所以在2024總統大選台灣人民也已經做出選擇」。

卓冠廷說，在法院審理的過程中，也意外揭露當時柯文哲和高虹安的會面地點，竟然是在一處豪宅大樓的毛胚屋中，「我不知道民眾黨堂堂黨主席和新科市長，為何要到這種地方來密會，去交換用人哲學」？且當時民眾黨才成立3年多，標榜新政治，並且藉著反貪腐、高舉居住正義大旗來吸引年輕選票，私底下竟是在建商毛胚屋密密談。

他強調，「柯文哲自己罵人是狗、罵公務員是太監，言詞『尖刻如刀』他不覺得是汙辱人，而講他與高虹安有口角，他居然受不了，『脆弱如玻璃』顯然是雙標」，認為柯是胡亂提告，浪費司法資源，此舉不是外界期待的新政治。

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