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社會 社會焦點 保障人權

清潔隊員遭百公斤輪胎擊中癱瘓　惡老闆+司機被重判...恐入獄

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／張錦豪）

▲新北市汐止區辛姓清潔隊員遭百公斤輪胎砸中癱瘓，張錦豪議員爭取補助加強防護網，以防憾事再發生。（資料圖／翻攝自Facebook／張錦豪）

記者黃宥寧／台北報導

林姓聯結車司機開車行經國道1號時，左後方2顆輪胎突脫落，其中一顆輪胎飛進汐止清潔隊資源回收場，擊中辛姓清潔隊員，辛男雖撿回一命，卻造成四肢不全偏癱重傷，葉姓貨運公司負責人、林姓司機遭起訴。士院痛批葉男作為經營者，卻放任沒妥善保養的車上路，宛如在道路上安置不定期炸彈，依過失傷害致人重傷罪各處1年、8月有期徒刑。

葉姓男子是恒陽貨櫃公司的負責人，林姓男子則受僱於該公司擔任司機。2022年6月23日下午，林男駕駛曳引車，該車輛附掛板架拖車，組成半聯結車，沿國道貨櫃曳引道向國道一號方向行駛時，聯結車左後方外側的輪胎車軸螺絲斷裂，導致左後方外側的2顆輪胎突脫落。

其中一顆近百公斤輪胎，飛進新北市汐止區清潔隊資源回收場的斜坡處，正中辛姓清潔隊員，辛男當場倒地，隨後被送往醫院診斷為頭部外傷、顱內出血、頸椎第三、第四、第五椎間盤突出併狹窄及中央脊髓症候群，最終導致四肢不全偏癱的重傷。檢方調查後依法起訴葉、林2人。

法院審理時，2人認辛男所受的傷僅是普通傷害，林男則說「我沒過失」，2人共同辯護人辯稱，車禍肇因於板架拖車左後方外側輪胎車軸螺絲因疲乏而斷裂，並非林男行車前檢查就會知道，強調林無過失。

法官經查，「汽車所有人」應定期接受車輛檢驗，並依原廠規定時間自行實施保養與檢查，葉男公司負責人，對於公司旗下的板架拖車負有這些義務，但他僅以局部修補代替全面保養，顯然存在過失；林男作為駕駛人，應對車輛狀態有最高的掌握度，應在行駛前進行徹底檢查，但他未能履行這一義務，導致車輛故障並引發事故，也有過失。

▲▼ 。（圖／張錦豪提供）

▲脫落輪胎淪為血滴子砸傷無辜清潔隊員。（資料圖／張錦豪提供）

法官痛批，2名被告不珍惜法院給予充裕時間談和解，不主動聯繫被害人，無端浪費期日，而葉男庭上稱「平時繳很多保費，願先給付相當金額換撤告」，足見他掛念僅是平日所繳保費，而非如何盡力、快速修補被害人所受的傷，以解燃眉之急，歷經多次改期、調解，僅對賠償金額錙銖必較，再再彰顯其賠償動機僅是換取撤告，而非對辛男所逢困厄冷眼旁觀，空言願意負責毫無實質作為。

然而，葉男作為公司負責人，本應將公眾安全視為頭等大事，竟捨此而不為，以犧牲公眾安全之方式降低營運成本，長期放任未妥適保養檢查之車輛行駛於道路，宛如不定期炸彈般，危害公共安全甚鉅，倘不從重量刑，則無異向是類貨運業者宣示，恣意減少營運成本、疏於維護管理車輛概屬小惡，若對錯誤行為不予以嚴厲懲罰，會讓人覺得降低安全標準是可以接受的，從而可能讓類似悲劇不斷發生，讓加坐實我國行人地獄惡名。

合議庭考慮到葉男始終承認其過失（儘管爭議傷勢是否屬於重傷），以及2人的過失情節、品行等因素，葉稱月收5萬，尚有母親無需扶養；林男，從事聯結車駕駛，月收入4至5萬元，育有一子無需扶養，依過失傷害致人重傷罪，處葉有期徒刑1年、林處有期徒刑8月。

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