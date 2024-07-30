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東洋內線交易開庭！女員工翻供拒認罪　檢傻眼：不請求輕判了

▲▼許志遠、林盈秀、徐雅柔 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲東洋內線案遭檢方起訴的重症醫療事業群專員徐雅柔改口不認罪（紅圈）。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

前東洋公司總經理施俊良及多名高層涉內線交易等罪，不法所得達新台幣3億300萬餘元，14人遭起訴。士林地院今就重症醫療事業群下行銷暨事業發展處資深經理林盈秀、公共事務部資深專員許志遠、重症醫療事業群專員徐雅柔等4人召開準備程序庭。結果，偵查中認罪的徐女當庭翻供不認罪，公訴檢察官因此表示，「不再請求從輕量刑」。

士院開庭時，除徐女其餘3人均認罪。林盈秀認罪說，因工作上遇到不愉快的事情而離職，才將2張東洋及其他公司的股票變現，其律師表示，被告自白並繳回了犯罪所得，強調她並非專門從事股票交易，且未意圖利用內線交易獲取不法利益，而是因不了解法律而誤觸法網，鑑於她的犯罪所得極少且損害輕微，希望法院依證交法考量其自白及其他情節，給予緩刑。

翻供的徐女其律師辯護說，2020年10月3日，東洋公司寄發給上海復星公司的郵件中，雙方對交易重要事項尚未達成共識，因此重大消息在10月3日尚未明確；同時解釋，徐女並未因處理相關業務而取得相關授權書，或透過任何其他方式得知「重大消息」，因此不可能構成內線交易。

▲▼許志遠、林盈秀、徐雅柔 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲重症醫療事業群下行銷暨事業發展處資深經理林盈秀庭後拍了拍自己的胸口，以此撫慰剛庭上情緒緊張。（圖／記者黃宥寧攝）

律師強調，2021年10月15日在調查局供稱，10月3日列印授權書的時間實際應為10月9日，再補充表示東洋、BNT及上海復星三方在2020年10月2日的重大消息甲明確時間應為2020年10月9日，禁止交易時間為同年10月10日。

公訴檢察官對徐女翻供感到震驚，並強硬指出，被告審理中變更態度否認犯罪，所以量刑意見在審理中會做相對應的反應，不再請求做從輕量刑意見。

庭後，徐女走在律師、友人中間步出法院，走在後方的林女則拍拍自己胸口，小聲跟律師說剛在法庭上緊張情緒。

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