凱米3天下完1年份雨量　李孟諺：若在台北市也會淹水

▲凱米颱風讓高雄岡山淹水。（資料圖／記者陳宏瑞攝）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風造成南部淹水災情慘重，高雄市更挨批前瞻治水「打水漂」，交通部長李孟諺形容凱米颱風是「莫拉克加上凡那比」，總雨量2200毫米超乎氣象署預估，等於3天下完一年份的雨，台北市下水道保護程度全台最高，若同樣的雨下在北市一樣會淹水。

李孟諺今受訪時表示，凱米颱風雖從北部登陸，但雨下最大的地區卻是在南部，氣象署事先已預測並跟各縣市召開會議預警，雨量會接近莫拉克颱風，提醒南部不要掉以輕心。

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李孟諺指出，凱米颱風用一句話形容，就是「莫拉克加上凡那比」，山區一天雨量接近莫拉克最高達1500毫米，平地雨量800至900毫米，總雨量達到2200毫米，高於氣象署預估的1800至2000毫米，很可觀，台灣一年平均降雨約2400至2500毫米，等於3天就下完一年份的雨，世界各地防洪措施都無法承受。

▲交通部長李孟諺（圖／記者李姿慧攝）

李孟諺直言，這樣的降雨若出現在台北市也是會淹水，淡水河的河川保護期為200年，八掌溪為50年，可承受一天雨量500到600毫米，過去是農村，會覺得跟都會區不一樣，沒有那麼高保護程度需求，但現在南部很多科學園區和產業，南部市區和河川保護程度有必要逐步檢討。

李孟諺表示，從台北觀點看南部淹水，應該將心比心，南北保護程度不同，同樣的降水，台北下水道是採最高保護程度，但若下一樣的雨量，台北市一樣也會淹水。