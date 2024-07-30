小吳研發酵素飲「內容物照抄別家」！網挖黑歷史：還偷改成分表

▲小吳黑歷史被挖。（圖／翻攝自Facebook／小吳）



記者施怡妏／綜合報導

網紅「見習網美小吳」與「紀卜心」創立手搖飲品牌，因手搖飲標示不清惹議，在網路上鬧得沸沸揚揚，即便已數度道歉，仍止不住網友怒火，有網友指出，小吳已經不是第一次因為標示不清惹議了，之前研發推出酵素飲時，還宣稱口味改了又改，被網友爆出只是拿其他品牌「換湯不換藥」。

有網友在Dcard發文，整理小吳割韭菜的行為，第一是幸運手鍊，一條還要幾百塊，第二是聯名包包，但幾乎也沒看到他在揹，依舊揹精品，第三是美白牙膏，但小吳本身是假牙，所以很沒說服力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下有網友補充，「小吳還有賣過酵素了，剛剛去重溫一下酵素事件，發現小吳不是第一次標示不清跟號稱自己研發產品了，果然台灣人都很健忘」。

據了解，小吳之前曾推出酵素飲，並以「小吳親自研發」為宣傳語，在IG上宣稱自己「將口味改了又改」，但被網友抓出，與某產品的成分、容量、熱量以及飲用方式完全相同，而且還賣比較貴，遭網友質疑詐欺。事後有網友發現，官網上的成分表少了「巴西蘑菇」，傻眼表示「原來成分表可以說改就改喔」。

對此，小吳當時回覆，選擇推出酵素產品是因為在進行減重計畫前，廠商就拿產品給他試用，但他對原本的口味不太滿意，所以想要調配成自己喜愛的口味，標籤與其他產品相同，是因為工作人員意外輸入錯誤，使用到其他產品的標籤。小吳也坦承，不應該使用「研發」這個詞，會立刻改正。