女大生淪車手衝45次ATM！詐團假冒饗饗狂騙...她領242萬判41年

▲黃姓女大生加入詐諞集團，以蝦皮、銀行等各種身份，誆騙45名被害人以此得手242萬餘元遭判處41年4月。（示意圖／取自免費圖庫／pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北部1名黃姓女大生因受金錢誘惑，加入詐騙集團擔任車手，再由未曾謀面的詐團成員假冒銀行客服、房東、饗饗餐廳等身份，誆騙45名被害人，黃女再前往超商提領款項，以此製造金流斷點，成功得手242萬餘元。士林地院依45次三人以上共同詐欺取財罪判處41年4月，應執行4年10月。

判決指出，就讀大學的黃女從2023年11月間加入通訊軟體Telegram暱稱『仁』、『侯金文』、『鳳梨』等成年人所屬詐欺集團，擔任車手工作。

演技高超的詐騙集團成員，陸續假冒銀行客服、旭集餐飲客服及房東等身份進行詐騙，以「需匯款以驗證帳戶」、「系統錯誤重複扣款，需匯款以解除」以及「房東有房屋出租」等藉口，成功誆騙了45名被害人，黃女再依指示到超商、郵局提領，前後45次共得手242萬2800元。

法院審理時，黃女認罪也喊冤指出，自己沒得到任何報酬；法官調查，黃女無證據可證明她有因本案實際獲取任何利益或報酬。

法官認被告正值青壯年，具勞動能力，明知詐騙集團對社會危害甚鉅，卻受金錢誘惑，加入該詐騙集團擔任「車手」，利用45名受害者的疏忽，與集團成員聯手詐騙，犯後雖坦承罪行，迄未與受害者和解或進行賠償，考量其主要角色為依指示提領款項並轉交其他集團成員，責任相對較輕，依45次三人以上共同詐欺取財罪，共處41年4月有期徒刑，應執行4年10月。