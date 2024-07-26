快訊／我去掃地了！被判2年　高虹安前主任「兔姐」黃惠玟發圖回應

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快訊／我去掃地了！「兔姐」被判2年　高虹安前主任黃惠玟發圖回應

▲▼「小兔」黃惠玟在宣判之後，在臉書發出女兒手繪圖自嘲。（圖／黃惠玟提供）

▲「小兔」黃惠玟在宣判之後，在臉書發出女兒手繪圖自嘲。（圖／黃惠玟提供）

記者杜冠霖／台北報導

新竹市長高虹安因擔任立委期間涉詐助理費，台北地方法院26日依《貪污治罪條例》宣判高有期徒刑7年4月、褫奪公權4年，一審可上訴。助理部分，「兔姐」黃惠玟2年、陳奐宇1年、「公衛文」王郁文2年，分別宣告緩刑3年至5年，陳昱愷無罪。對此，黃惠玟律師簡大為代為回應，他表示，黃惠玟感謝大家的關心，唯一比較困惑的是，法官說黃惠玟並未繳回犯罪所得，所以不適用減刑，但偵查中檢察官明確告知黃惠玟沒有犯罪所得，至於是否上訴會再討論。

檢方調查指出，黃惠玟銜命辦理，每月灌水數千元到1萬元金額、盡量報到預算上限，時任高辦主任陳奐宇、法務主任陳昱愷與公關主任王郁文配合簽字，交給高虹安核定後向立院申報，至同年底詐領共62.5萬餘元。

綽號「兔姐」的黃惠玟被視為本案關鍵證人，證稱高虹安拍板決定助理該繳回多少差額充當「零用金」，且看帳仔細、會碎碎念，雖然「人很好，會給助理發獎金」，標準卻是「看心情」，她離職時，高尚未歸還零用金代墊的部分私人花費。

全案今日宣判，高虹安被重判7月4年、沒收11萬餘元；黃惠玟判處2年，緩刑5年，義務勞務240小時；陳奐宇判刑1年，緩刑3年，義務勞動100小時；王郁文判刑2年，緩刑5年，義務勞務240小時；陳昱愷則判無罪。

對於判決，黃惠玟僅在個人臉書貼出一張圖畫，附上文字：謝謝大家關心，我去掃地了。

黃惠玟律師簡大為受訪時則代為回應，他表示，黃惠玟感謝大家的關心，唯一無法理解的是，北院說黃惠玟並未繳回犯罪所得，所以不適用減刑，這部份偵查中檢察官明確告知黃惠玟沒有犯罪所得，所以當事人有點無奈，她不是不願意繳回，而是檢察官告知沒有犯罪所得可以繳回。 

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