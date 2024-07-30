▲教育部資深約聘人員馮雲禾涉嫌利用職務詐取同事的勞健保自費額 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前教育部秘書處資深約聘人員馮雲禾，負責部內其他約聘僱員工的勞健保代扣繳業務，卻利用職務機會，虛增同仁需補繳的勞健保額度，總計2020年9月到2022年2月為止，超收9萬9879元放進自己口袋，台北地檢署30日依《貪污治罪條例》利用職務機會詐欺罪起訴馮雲禾。

馮雲禾1996年起就是教育部秘書處約聘臨時人員，因為資深幹練獲得長官信任，從2004年起，開始負責教育部內其他約聘人員、技工、駕駛及臨時人員的勞健保代扣繳業務，由於這些同仁並非公務員，需要另外申報勞、健保並提撥自付額，有些人選擇另外以現金繳納，有些人則偶而會遇到從薪資提撥額度不足的情形。

遇到有提撥差額的時候，馮雲禾就會製作差額表單，向需要補繳的臨時人員收錢，再交給代墊自付額的教育部，馮雲禾卻從2020年9月起，在自行製作的表單中，虛增臨時員工的自付額，到2022年2月為止，向142人次收取14萬5千多元的勞保、健保費，但教育部需回收的僅4萬5千元，中間落差近10萬元，都被馮雲和私吞。

因為馮雲禾每月虛增的金額都不高，教育部上上下下只有馮雲禾1人負責這項業務，所以始終沒人察覺，直到業務交接後，接任人找不到馮雲禾過去經手的帳冊表單，為了熟悉業務，只好自己從頭開始比對帳目，才發現馮雲禾動手腳，檢察官指揮廉政署偵辦後將馮雲禾提起公訴。