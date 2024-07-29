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社會 社會焦點 保障人權

獨／收押上銬畫面曝！三重警當詐團內鬼　查情敵地址砸車黑底曝

記者劉昌松／台北報導

新北市三重警分局慈福派出所員警李昆霖，涉嫌用同仁帳號偷查民眾個資給詐騙集團，檢警專案小組颱風夜緊急搜索約談後，檢察官依違反《個人資料保護法》將李昆霖聲押禁見獲准，正持續清查疑遭販售的個資範圍及不法所得，而這其實不是李昆霖首度被法辦，3年前李昆霖就擅查情敵住處前往砸車，但法官判決緩刑3年。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲三重分局慈福派出所員警李昆霖涉洩漏民眾個資遭收押。（圖／記者劉昌松攝）

李昆霖原本任職新北淡水警分局水碓派出所，2021年間因為不滿前女友分手後和林姓男子交往，1月間開始，偷用同仁的帳密，進入警用電腦、M-Police行動載具裝置，6度登入警用智慧分析決策系統(AI)，車籍資訊系統(TA2)蒐集確認林男個資，然後就在同年2月25日凌晨1點左右，到林男位於淡住處停車場，持鐵鎚敲破林男車前擋風玻璃、車窗及後照鏡。

士林地檢署依公務員假借職務機會蒐集個資等多罪起訴李昆霖，法官審酌李昆霖坦承犯行，被害人未提告毀損，且雙方達成調解，認為李昆霖應能知所警惕，將李昆霖6次擅查個資的罪行，共判處有期徒刑1年，緩刑3年。李昆霖之後被調往三重分局慈福派出所。

台北地檢署指揮警方偵辦一起詐欺案件時，赫然在詐團成員手機發現警用系統查詢的個資，經比對後懷疑是三重分局流出，為避免共犯滅證，在7月24日凱米颱風襲台時，指揮新北市警局督察室、新北市刑大執行搜索，並就地在警局對6名涉案員警展開訊問。

專案小組發現，被用來查閱民眾個資的帳號是三重分局1名偵查佐，基於同事情誼，將個人帳密借給派出所員警使用，逐一比對後，發現是李昆霖使用偵查佐的帳密查詢後外洩，因此將其餘5名警員以證人身分訊問後，25日將李昆霖依涉犯《個資料法》，且有勾串、滅證之虞聲押禁見，法院在25日深夜裁准，隨後押上囚車送往台北看守所。

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